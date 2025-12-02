إسرائيل تنضم لمبادرة أميركية لتأمين سلاسل إمدادات الذكاء الاصطناعي

إسرائيل تعلن انضمامها لمبادرة أميركية لتأمين سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي، وسموتريتش يعتبر الخطوة دليل ثقة بالاقتصاد والهايتك الإسرائيلي؛ بالتزامن مع كشف وزارة الأمن عن أزمة نفسية متفاقمة واستخدام تقنيات متقدمة لمعالجتها.

أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن إسرائيل انضمت إلى مبادرة إستراتيجية جديدة تقودها الولايات المتحدة بهدف تأمين سلاسل الإمداد المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال سموتريتش إن المبادرة الأميركية تشمل خطوات واسعة لتعزيز سلاسل التوريد في مجالات الشرائح الإلكترونية والطاقة والمعادن الحيوية، وهي القطاعات التي تُعد أساس المنافسة العالمية على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي.

واعتبر سموتريتش أن إدراج إسرائيل ضمن هذه المبادرة يمثل "عودة إلى مركز الساحة التكنولوجية العالمية"، على حد تعبيره، لافتا إلى أن الخطوة تعكس "ثقة عميقة بالاقتصاد الإسرائيلي وبقطاع الهايتك والابتكار المحلي".

وأضاف أن التعاون مع الولايات المتحدة في هذه المبادرة سيعزز الشراكة بين الجانبين، وسيضمن، وفق وصفه، قدرة إسرائيل على "الاستمرار في قيادة السباق العالمي" في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد سموتريتش أن الانضمام للمبادرة يشكل فرصة لتطوير بنى تحتية حيوية للصناعة التكنولوجية، وتعزيز مكانة إسرائيل ضمن الاقتصادات التي تتنافس على بناء الجيل القادم من التقنيات المتقدمة.

وفي سياق توسّع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية، كشفت رئيسة قسم النيوروتكنولوجيا (التقنية العصبية) في قسم تطوير الأسلحة والبنية التكنولوجية بوزارة الأمن، ألونا برنياع، عن توجه متزايد نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة النفسية.

وأقرت برنياع بوجود ارتفاع غير مسبوق في الإصابات والانهيارات النفسية داخل المجتمع الإسرائيلي منذ الحرب، معتبرة أن الظاهرة باتت "تحديًا قوميًا" يتجاوز قدرات الأدوات العلاجية المتوفرة.

وجاءت تصريحاتها خلال مؤتمر "ديفنس تك"، المخصص لعرض ابتكارات تكنولوجية مستخلصة من الحرب على غزة وهجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت برنياع إن العامين الأخيرين شهدا "حجمًا غير مسبوق من المصابين نفسيًا"، وإن الانهيارات العقلية تحولت إلى "ظاهرة قومية"، مشددة على أن المنظومات العلاجية التقليدية لم تعد كافية للتعامل مع حجم المتضررين.

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية أعادت توجيه قدرات التكنولوجيا الفائقة نحو مجال الصحة النفسية منذ السابع من أكتوبر، في محاولة لتعزيز ما تصفه بـ"الصمود والمناعة القومية".

وأضافت أن اندفاع الشركات الناشئة إلى العمل في هذا المجال تجاوز التوقعات، وأن معظم الجهات التكنولوجية التي تتعاون معها الوزارة باتت تطوّر حلولًا تستهدف الاضطرابات النفسية لدى الجنود والمدنيين معًا.

وأشارت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة سيسمح باستخلاص أنماط جديدة من الإصابات النفسية، ومساعدة المعالجين على تحسين جودة التدخل والوصول إلى شريحة أوسع من المصابين، مؤكدة أن التكنولوجيا "لن تحلّ محلّ المعالجين، بل ستوسّع نطاق عملهم".