استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين في عملية طعن قرب رام الله

يعد هذا الهجوم الثاني في الضفة الغربية خلال أقل من عشر ساعات، في وقت تستمر فيه العملية العسكرية الواسعة في القرى الخمس بالمنطقة.

العملية الثانية في الضفة خلال أقل من 10 ساعات (Getty Images)

استشهد فلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بزعم تنفيذه عملية طعن قرب مستوطنة "عطيرت" شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب محمد رسلان محمود أسمر، 18 عاماً، من بلدة بيت ريما، برصاص قوات الاحتلال شمال مدينة رام الله. وأكدت الوزارة أن قوات الاحتلال تحتجز جثمان الشهيد بعد مقتله.

الشهيد محمد رسلان محمود أسمر

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين اثنين على الأقل، وذلك على الطريق السريع 465 قرب المستوطنة في منطقة "بنيامين".

وقدمت طواقم نجمة داود الحمراء العلاج اللازم للمصابين، قبل نقلهما إلى مستشفى "شيبا" في تل هشومير لاستكمال العلاج، فيما وصفت إصاباتهما بأنها طفيفة.

فيديو من موقع عملية الطعن شمال رام الله والتي أسفرت عن إصابة جنديين إسرائيليين، فيما استشهد منفّذها.



وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن القوات وصلت إلى نقطة قرب مستوطنة "عطيرت" عقب تلقي بلاغ عن وجود مشتبه به في المنطقة.

وخلال عملية تفتيش المشتبه، بحسب مزاعم المتحدث العسكري، حاول طعن الجنود المتواجدين في الموقع، الذين ردوا بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وقرر جيش الاحتلال محاصرة عدد من القرى الفلسطينية شمال رام الله، بعد تقديره أن منفذ عملية "عطيرت" قد خرج منها.

وتهدف هذه الإجراءات العسكرية إلى تحديد مكان المنفذ ومتابعة أي تحركات محتملة له داخل المنطقة، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المنفذ فور وقوع الحادث لمحاولة السيطرة عليه وتحَييده، بحسب التقارير الإسرائيلية.

تعزيزات عسكرية إسرائيلية وحصار على قرى فلسطينية بعد عملية "عطيرت"

وفي سياق متصل، قامت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء بتصفية منفذ عملية الدهس التي وقعت، أمس الإثنين قرب بلدة حلحول في مدينة الخليل، وأسفرت عن إصابة مجندة، وفق ما أفادت به إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية بأن قوات الكتيبة 202 في جيش الاحتلال قامت، فجر الثلاثاء، بتصفية الفلسطيني الذي نفذ سابقا عملية دهس شمال مدينة الخليل، والتي أسفرت عن إصابة مجندة إسرائيلية.

وأصيب مساء الإثنين مجندة إسرائيلية في عملية دهس وقعت قرب مستوطنة "كريات أربع" جنوبي الضفة الغربية المحتلة. ووفق بيان سابق لجيش الاحتلال، فقد حدثت العملية عند "مفترق يهودا" في منطقة الخليل، ونقلت المجندة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الاحتلال يحتجز جثماني شهيدين من بيت ريما والخليل

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح لها ، صباح الثلاثاء، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت الصحة باستشهاد الفتى مهند طارق محمد زغير (17 عاما)، برصاص الاحتلال في مدينة الخليل، واحتجاز جثمانه.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال تحتجز جثماني شهيدين من الخليل وبيت ريما، بعد إعدامهما بالرصاص.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يمثل استمرارا للسياسات الإسرائيلية بحق الشهداء وعائلاتهم في الضفة الغربية.

