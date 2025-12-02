نتنياهو يطالب سورية بإقامة منطقة منزوعة السلاح من دمشق حتى المناطق التي تحتلها إسرائيل

نتنياهو يزعم أنه "نسيطر على هذه الأراضي من أجل ضمان أمن مواطني إسرائيل، وهذا ما يلزمنا. وبروح حسنة وإدراك لهذه المبادئ بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع السوريين، لكنا سنصرّ على هذه المبادئ في جميع الأحوال"

ادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تحتل الأراضي في جنوب سورية "من أجل ضمان أمن مواطني إسرائيل"، وأنه استنادا إلى هذا الاحتلال "بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع السوريين".

وقال نتنياهو، خلال زيارته لجنود إسرائيليين أصيبوا خلال اشتباك مسلح في قرية بيت جن في سورية، الذي أسفر عن مقتل 13 سوريا وإصابة 25 آخرين، إنه "بعد 7 أكتوبر، نحن عازمون على الدفاع عن بلداتنا داخل حدودنا، وبضمن ذلك الحدود الشمالية، ومنع تموضع إرهابيين وعمليات معادية ضدنا، وحماية حلفائنا الدروز (في سورية) وضمان أن تكون دولة إسرائيل آمنة من هجمات برية وأخرى من المناطق المحاذية للحدود".

وأضاف أن "ما نتوقعه من سورية هو أن تنفذ ذلك طبعا، وإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح من دمشق حتى المنطقة العازلة (التي احتلتها إسرائيل منذ سقوط نظام بشار الأسد) وبالطبع حتى مشارف جبل الشيخ وقمته" في الأراضي السورية.

وزعم نتنياهو "أننا نسيطر على هذه الأراضي من أجل ضمان أمن مواطني إسرائيل، وهذا ما يلزمنا. وبروح حسنة وإدراك لهذه المبادئ بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع السوريين، لكنا سنصرّ على هذه المبادئ في جميع الأحوال".