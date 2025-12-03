العليا تلغي تعيين بن حيمو مشرفًا على تحقيق المدعية العسكرية: "لا يستوفي الشروط"

قضت المحكمة العليا بإلغاء تعيين القاضي المتقاعد بن حيمو للإشراف على التحقيق مع المدعية العسكرية، معتبرة أن ليفين خالف شروط القانون وتجاوز القيود المفروضة على تدخّل المستوى السياسي في التحقيقات. القرار يكشف عن مخاوف من اعتبارات سياسية في صلب التعيين.

ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، تعيين القاضي المتقاعد يوسف بن حيمو مشرفا على التحقيق الخاص بالمدعية العامة العسكرية، يفعات تومر يروشالمي، بعدما اعتبر القضاة أن قرار وزير القضاء، ياريف ليفين، "لا يستوفي متطلبات القانون والقيود التي حدّدها الحكم السابق، والتي تشترط أن يكون المرشح موظفًا حكوميًا رفيعًا".

وكتبت القاضية ياعيل فيلنر، التي ضاغت الرأي الأساس في القرار، أنّ بن حيمو جرى تعيينه في الخدمة العامة بصورة مؤقتة ولغرض تعيينه في هذا المنصب فقط، وبالتالي لا يلبّي الشرط الذي يحصر المهمة بموظف حكومي يشغل منصبًا رفيعًا في الجهاز العام".

وأضافت أن دخوله للخدمة "فقط لغرض تنفيذ مهمة أسندها إليه الوزير" يثير خشية إضافية من أن يعمل كـ"مبعوث" لوزير القضاء، بخلاف موظف الدولة الذي يخضع أصلًا لمنظومة الخدمة العامة. وأشارت القاضية إلى أن اختيار الوزير لبن حيمو "يعزّز المخاوف من أن اعتبارات سياسية غير ذات صلة تقف خلف التعيين".

وأشار رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عميت، في رأي مكمّل، إلى وجود عيوب إجرائية إضافية تبرّر إلغاء قرار ليفين، بينها عدم توضيح الوزير لمحاولاته العثور على مرشحين يستوفون شروط القانون. وكتب عميت أنّ "غياب قاعدة وقائع كافية، إلى جانب اتخاذ القرار على نحو مستعجل، أثار شكوكًا بشأن الدوافع التي وقفت خلف التعيين".

من جهته، لفت القاضي خالد كبوب إلى أن ليفين نفسه كان قد أقرّ سابقًا بأهمية أن يشغل المنصب موظف حكومي رفيع، لكنه في الواقع قلّص بلا مبرّر — وبخلاف ما قضت به المحكمة — دائرة المرشحين عبر فرض قيود تستبعد الغالبية الساحقة من القانونيين في الخدمة العامة، بما في ذلك منع ترشيح قضاة حاليين.

وجاء في الحكم كذلك أن منح شخصية سياسية سلطة تعيين من يرافق ويفحص مجريات تحقيق جنائي هو "قرار دراماتيكي"، ويمثّل استثناءً محدودًا ومحكومًا من القاعدة التي تمنع تدخل المستوى الوزاري في التحقيقات الجنائية، ولذلك فُرضت سلسلة قيود على استخدام هذه الصلاحية، وهي قيود لم يلتزم بها ليفين، وفق المحكمة.

وكانت العليا الإسرائيلية قد ألغت الشهر الماضي تعيين القاضي المتقاعد أشر كولا، الذي عيّنه ليفين بدايةً للإشراف على التحقيق، معتبرةً أن القرار لا يستوفي متطلبات القانون. ومع ذلك، سمحت المحكمة للوزير بأن يقدّم مرشحًا آخر، شريطة أن يلتزم بالمعايير التي وضعتها.