رغم تقاعس إسرائيل: وزيرة وعضوا كنيست يطالبون بقتل فلسطينيين يحرقون نفايات بالضفة

عضو الكنيست تسفي سوكوت يطالب بأن "يهاجم سلاح الجو ويقتل" فلسطينيين يحرقون نفايات بالضفة، وأيدته وزير حماية البيئة رغم اعترافها بأن أحد أسباب حرق النفايات هو عدم وجود منشآت لتجميع النفايات والعناية بها في الضفة

طالب عضو الكنيست تسفي سوكوت، من حزب "عوتسما يهوديت"، خلال اجتماع في الكنيست اليوم، الأربعاء، بأن "يهاجم سلاح الجو ويقتل" فلسطينيين يحرقون النفايات في الضفة الغربية، وأيدته وزيرة البيئة الإسرائيلية، عيديت سيلمان وعضو الكنيست يتسحاق كرويزر، وكلاهما من الحزب نفسه.

وزعم الثلاثة، خلال اجتماع لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، أنه يجب قتل هؤلاء الفلسطينيين لأن حرق النفايات هو "إرهاب"، ومثلما يتم إطلاق النار على الفلسطينيين الذين يلقون حجارة، حسبما نقل عنهم موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.

وقالت سيلمان إن الحكومة تعتزم خصم مبالغ من مستحقات المقاصة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية بادعاء تمويل عمليات إخماد حرق النفايات، وطالبت بأن تُنقل إلى وزارتها صلاحيات للعمل في الضفة الغربية المختلة، فيما دعا سوكوت إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن العناية بهذه الحرائق.

واعترفت سيلمان خلال الاجتماع بأن أحد أسباب حرق النفايات هو عدم وجود منشآت لتجميع النفايات والعناية بها في البلدات الفلسطينية في الضفة، وادعت أن وزارته تعمل من أجل توسيع وتحسين عمل منشأتين لمعالجة النفايات الفلسطينية، وأنها تدفع نحو إقامة منشأتين لاستخراج الطاقة بواسطة حرق نفايات فلسطينية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت، قبل سنتين، خطة لمعالجة الأضرار البيئية في الضفة الغربية، لكنها لم تصادق على هذه الخطة حتى الآن. وحسب سيلمان، فإن وزارتها تنتظر مصادقة وزارة الأمن من أجل إقرار الخطة في الحكومة، التي تقضي بتخصيص ميزانية بمبلغ 134 مليون شيكل.

ووفقا لتقرير قدمه مركز المعلومات والأبحاث التابع للكنيست، فإن وحدة مراقبة المعابر بين إسرائيل والضفة تضبط سنويا قرابة 150 شاحنة تهرب نفايات من إسرائيل إلى الضفة، وأن هذه الشاحنات هي جزء ضئيل من العدد الكلي للشاحنات التي تهرب النفايات إلى الضفة.

وادعى سوكوت أن فرق إطفاء جاهزة للدخول إلى الضفة من أجل إخماد حرائق النفايات، لكن الجيش الإسرائيلي لا يعمل من أجل حراستها، بينما قال مندوب الجيش في الاجتماع إنه لا علم له بوجود توجهات في هذا الموضوع.

وتدعي وحدة "الإدارة المدنية" للاحتلال، المسؤولة عن العناية بإخلاء النفايات، أنها تواجه صعوبة بتنفيذ ذلك، بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية، في أيار/مايو الماضي، على مشروع قرار لإخلاء عدة مواقع حرق نفايات بارزة في الضفة، ورصدت ميزانية لذلك.

وذكرت الصحيفة أنه توجد مواقع كثيرة أخرى سيستمر حرق النفايات فيها، إذا لم تتغير سياسة إسرائيل بشأن العناية بالنفايات في المناطق التي تخضع لمسؤولية السلطة الفلسطينية.