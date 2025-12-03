زامير يتفقد الحدود مع مصر: "الأمن في النقب مرتبط بالاستيطان"

شدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال تفقده للفرقة 80 المسؤولة عن تأمين الحدود مع مصر أن الجيش يواجه "تهديدات معقّدة" تتشكّل في أكثر من جبهة، مشددًا على ضرورة الجهوزية لأي هجوم مباغت. وأضاف أن "الأمن والاستيطان في النقب مترابطان".

زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير اليوم الأربعاء، الفرقة 80 المكلّفة بتأمين الحدود مع مصر، واطّلع على استعدادات القوات في المنطقة، محذّرًا من تطوّر تهديدات أمنية معقّدة في أكثر من جبهة.

وقال زامير: "نحن نعمل في كل الجبهات، القريبة والبعيدة، في مواجهة تهديدات معقّدة تتشكل أمامنا. علينا أن نكون مستعدين على كل حدود وفي كل جبهة لتهديد إرهابي قد يندلع فجأة ويصطدم بنا".

وأضاف خلال جولته الميدانية أن "أمن النقب والاستيطان فيه مرتبطان أحدهما بالآخر، وهذا مبدأ واضح نعمل وفقه"، مشددا على ضرورة "مواصلة تعزيز العلاقة مع التجمعات الاستيطانية ومكوّنات الأمن في المنطقة".

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، أنّ زامير "أجرى اليوم (الأربعاء) جولة ميدانية في الفرقة 80، برفقة قائد المنطقة الجنوبية، اللواء يانيف عاسور، وقائد الفرقة 80، يسرائيل فريدلر، وقادة آخرين".

وأضاف البيان أن "رئيس الأركان عقد تقييمًا للوضع مع القادة حول التحديات العملياتية في المنطقة، ومفهوم الدفاع، وتعامل الجيش مع تهديد الطائرات المسيّرة"، وسط تصاعد عمليات التهريب بواسطة المسيرات من مصر.

وتابع البيان: "كما تحدث زامير مع مقاتلات سلاح المدرعات، وأشار إلى تقديره لعملهن ومساهمتهن في حماية أمن سكان المنطقة. وشدد على أن جاهزية القوات ونشاطها يشكلان ركيزة مركزية في قدرة الجيش على الردع وإحباط التهديدات".

وجاء في البيان أيضًا أن "زامير التقى رؤساء المجالس المحلية في المنطقة، وشكرهم على التعاون وعلى مساهمتهم في أمن المنطقة. وأكد لهم التزام الجيش بمواصلة تعزيز منظومات الدفاع والأمن".

وجاء كذلك أن زامير "أعرب عن تقديره لقائد المنطقة الجنوبية وقائد الفرقة على نشاط الفرقة والجهود الكبيرة المبذولة للحفاظ على الأمن في الميدان وعلى عمليات بناء القوة والتغيّرات الجارية".

ونقل البيان عن زامير قوله: "نحن نعمل في كل الجبهات، القريبة والبعيدة، في مواجهة تهديدات معقدة تتشكل أمامنا. نحن نغيّر وجه الحدود الغربية، ونبني القوة ونطور قدرات دفاع قوية، لن نسمح للتهديدات بالتطور على حدودنا".

وتابع: "علينا أن نكون مستعدين على كل حدود وفي كل جبهة لتهديد إرهابي قد يندلع فجأة ويصطدم بنا، وإلى جانب ذلك مواصلة تطوير الدفاع في القطاع، وإجراء التعزيزات حيثما يلزم، وضمان جاهزية القوات بشكل دائم".

وأضاف "نهجنا واضح ويُطبق أيضًا هنا في الفرقة 80: إحباط كل تهديد في طوره الأول. لا احتواء — بل مبادرة". وأضاف: "نحن نتابع كل التهديدات وسنواصل تركيز الجهود على إحباطها بهدف استقرار الأمن في القطاع".

وتابع: "تهديد المسيّرات تهديد متطور، نحن نتعامل معه، ونحسن الاستجابة العملانية، وسنواصل تحسينها في الفترة القريبة وفي خطة بناء القوة. نحن نبني القوة ونطور قدرات دفاع قوية".

وجاء أيضًا في البيان: "جزء من عملية التغيير وتعزيز الدفاع يشمل تغييرات في بناء القوة، منها إنشاء الفرقة 96 المسؤولة عن حماية الحدود الشرقية، وإقامة كتائب إضافية لحماية الحدود. هذه خطوات جوهرية في تشكيل قدرات الدفاع لدى الجيش في السنوات المقبلة".

وأضاف "في النقب، الأمن والاستيطان مرتبطان أحدهما بالآخر — هذا مبدأ واضح نعمل على أساسه. علينا مواصلة تعزيز العلاقة مع التجمعات السكانية ومع مكونات الأمن في المنطقة".

وأضاف: "ضمن دروس السابع من أكتوبر، نواصل تغيير مفهوم الدفاع عن الحدود، وتثبيته، والتركيز على تعزيز منظومة الدفاع المحلي وفرق الطوارئ. نحن نركز الجهد أيضًا في هذا القطاع، لتوفير غطاء دفاعي أفضل وأسرع".