اعتقال إسرائيلي من عسقلان بتهمة التجسس لصالح إيران

اعتقال إسرائيلي من عسقلان مشتبه بأنه أقام اتصالًا متواصلًا مع جهات استخبارات إيرانية وتلقّى آلاف الدولارات مقابل تنفيذ مهام طُلبت منه. التحقيق اكتمل ولائحة اتهام ستُقدَّم ضده في بئر السبع.

أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية، اليوم الخميس، اعتقال رجل يبلغ 37 عامًا من مدينة عسقلان، للاشتباه بأنه أقام على مدى أشهر علاقة مباشرة مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية، وتلقى مبالغ مالية مقابل تنفيذ مهام لصالح طهران.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) أنه "في عملية مشتركة، جرى خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي اعتقال مشتبه يبلغ 37 عامًا من سكان عسقلان".

وأضاف البيان أن الاعتقال جاء إثر شبهة بارتكاب مخالفات أمنية، وذكر أن التحقيقات أظهرت أنه "على مدار عدة أشهر كان المشتبه على تواصل مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية، وتلقّى منهم طلبات لتنفيذ مهام مختلفة".

وتابع البيان: "في إطار الاتصال مع الجهات الإيرانية، تلقّى المشتبه مقابلًا ماليًا بلغت قيمته آلاف الدولارات"، وأشار البيان إلى أن التحقيق انتهى لدى الشرطة والشاباك، وأن النيابة العامة ستقدّم لائحة اتهام بحق المشتبه.

وجاء في البيان أنه "مع انتهاء التحقيق في وحدة يمار والشاباك، من المتوقع اليوم (الخميس) تقديم لائحة اتهام ضده في المحكمة المركزية في بئر السبع".

وحذّر البيان المواطنين من أي تواصل مع جهات أجنبية معادية أو "إقامة أي اتصال مع جهات أجنبية من دول عدو أو جهات غير معرّفة، وبالأخص تنفيذ مهام لصالحهم مقابل المال أو لأي سبب آخر".

كما أشار البيان إلى استمرار محاولات جهات معادية تجنيد إسرائيليين: "هذه الجهات، ومنها أجهزة استخبارات وإرهاب تابعة لدول عدو، تواصل جهودها لتجنيد وتشغيل إسرائيليين من أجل تنفيذ مهام أمنية وأعمال تجسس داخل إسرائيل، وتقوم بذلك أيضًا عبر توجهات عبر شبكات التواصل الاجتماعي".

وخُتم البيان بالتأكيد على استمرار جهود الإحباط: "ستواصل الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك العمل على رصد وإحباط أي نشاط إرهابي أو تجسسي داخل إسرائيل، وستعملان على تقديم كل من يشارك في هذه الأنشطة إلى العدالة بأقصى درجات الصرامة".