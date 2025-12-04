غارات على بلدات جنوبيّ لبنان والاحتلال يدّعي استهداف مستودعات أسلحة لحزب الله

الاحتلال يقصف مواقع في جباع ومحرونة والمجادل وبرعشيت؛ ويعلن أنه "هاجم عدّة مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان"، زاعما أن "المستودعات التي هوجمت، تقع في قلب تجمّع سكانيّ مدنيّ".

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، الخميس، غارات جديدة على بلدتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان، في تصعيد إضافي، كما قصف منزلين هدّد باستهدافهما في بلدتَيّ المجادل وبرعشيت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه "هاجم عدّة مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان"، زاعما أن "المستودعات التي هوجمت، تقع في قلب تجمّع سكانيّ مدنيّ".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن طائرة حربية إسرائيلية نفّذت غارة مباشرة على بلدة محرونة في قضاء صور؛ فيما أفادت التقارير بأن الاحتلال استهدف بغارة بلدة جباع في إقليم التفاح.

وأفادت مصادر لبنانية محلية بأنّ الغارتين الإسرائيليتين اللتين استهدفتا بلدتي محرونة وجباع، وقعتا داخل أحياء سكنية مأهولة، ما تسبّب بأضرار مباشرة في منشآت ومبانٍ مدنية.

مشهد يوثق غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة المجادل جنوبي لبنان



التفاصيل: https://t.co/9qfQF080Kh pic.twitter.com/gg6vj7ULsf — موقع عرب 48 (@arab48website) December 4, 2025

وفي جباع، أصاب القصف مبنى مدنيًا مؤلّفًا من عدّة طوابق يقع قرب مستوصف طبي، ما أدّى إلى تسويته بالأرض واندلاع نيران واسعة في المكان. وقالت فرق الدفاع المدني إنها تعمل على إخماد الحرائق التي امتدّت إلى محيط المبنى المستهدف، وسط مخاوف من توسّع رقعة الأضرار في الحيّ.

غارات إسرائيلية تستهدف بلدتي جباع ومحرونة جنوبي لبنان



للتفاصيل: https://t.co/9qfQF080Kh pic.twitter.com/78qcGbLWyi — موقع عرب 48 (@arab48website) December 4, 2025

وأشارت شهادات من البلدة إلى أنّ عددًا كبيرًا من المنازل شرقي جباع تعرّض لأضرار متفاوتة نتيجة قوة الانفجار.

وفي محرونة، طاولت الغارة مبنى داخل منطقة سكنية أيضًا، ما يزيد من حدة المخاوف من توسّع دائرة الاستهدافات الجوية داخل التجمعات المدنية.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، في بيان صدر في وقت سابق اليوم، أن قواته "تهاجم في هذه الأثناء أهدافًا إرهابية لحزب الله في جنوب لبنان"، في إطار ما يصفه بمحاولات منع الحزب من "إعادة تأهيل قدراته العسكرية".

وفي السياق نفسه، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية لبنانية) أن آليات إسرائيلية، بينها دبابات ميركافا، تمركزت قبالة بلدتي مركبا والعديسة الحدودية جنوبي البلاد، في ظل استمرار التوتر على طول الخط الحدودي.

غارات إسرائيلية تستهدف بلدتي جباع ومحرونة جنوبي لبنان

للتفاصيل: https://t.co/9qfQF080Kh pic.twitter.com/IVn5V29i4H — موقع عرب 48 (@arab48website) December 4, 2025

وفي وقت سابق اليوم، أصدر جيش الاحتلال إنذارًا عاجلًا موجّهًا إلى سكان مناطق في جنوب لبنان، معلنًا عن نية قواته استهداف مواقع في المنطقة زاعما أنها بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله "في المدى الزمني القريب".

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه سيهاجم مواقع يقول إنها تُستخدم من قبل حزب الله لإعادة بناء نشاطه العسكري في المنطقة، ودعا السكان إلى الابتعاد الفوري عن المباني المحددة في خرائط أرفقها، والتي تقع في قريتي جباع ومحرونة.

وشدد البيان على أن الأشخاص المتواجدين داخل هذه المباني أو بالقرب منها "يعرضون أنفسهم للخطر المباشر"، وطالب السكان بإخلاء المنطقة والابتعاد لمسافة لا تقل عن 300 متر عن الأبنية المذكورة.

ويأتي الإنذار ضمن سلسلة رسائل تحذيرية دأب جيش الاحتلال على توجيهها إلى سكان جنوب لبنان، بالتزامن مع الغارات والعمليات المتواصلة في الجنوب اللبناني بذريعة إنفاذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وفي موازاة ذلك، أفادت تقارير لبنانية بأن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في بلدة العديسة أثناء مرور عمال من مؤسسة كهرباء لبنان في المنطقة، من دون الإبلاغ عن إصابات.

كما سجّلت الوكالة الرسمية اللبنانية تحليقًا منخفضًا لمسيرات إسرائيلية فوق بلدات المروانية، النميرية، زفتا، وصولًا إلى الغازية وصيدا، في تصعيد جديد للتحركات الجوية الإسرائيلية داخل الأجواء اللبنانية.

تغطية خاصّة ومتواصلة: