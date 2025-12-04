مقتل ياسر أبو شباب بنزاع داخلي: إضعاف مساعي إسرائيل لاستخدام الميليشيات كبديل لحماس

مقتل ياسر أبو شباب، أبرز قادة الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال في رفح، وسط تضارب الروايات الإسرائيلية حول ظروف اغتياله بين صراع داخلي واشتباك مسلّح. وتعدّ الحادثة ضربة لإستراتيجية الاحتلال القائمة على تجنيد مجموعات محلية للعمل في القطاع.

قُتل ياسر أبو شباب، قائد ميليشيا محلية متعاونة مع قوات الاحتلال في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، اليوم الخميس، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الميليشيا أن أبو شباب قُتل بنيران أحد مقربيه، فيما ذكرت مصادر إسرائيلية أخرى أنه قتل نتيجة الضرب المبرح.

وأصدرت عشيرة أبو سنيمة في قطاع غزة، الخميس، بيانا أوضحت فيه ملابسات مقتل أبو شباب، مؤكدة أن أحد أبناء العشيرة هو من نفّذ مقتله. وقال عطية عودة أبو سنيمة، مختار العشيرة، في بيان حمل توقيعه، إنه بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمشاعر يملؤها الحزن والفخر، تنعى عشيرة أبو سنيمة أبناءها الذين ارتقوا شرق رفح، بعد أن قدّموا أرواحهم الطاهرة دفاعًا عن أهلهم وأرضهم".

وأضاف أنه "لقد سجّل أبناؤنا صفحة مشرّفة في مسيرة الصمود الفلسطيني، وتركوا أثرًا خالدًا يشهد على ثباتهم وشجاعتهم. وتفخر عشيرة أبو سنيمة بأبنائها الذين أثبتوا شجاعة وإرادة لا تلين في مواجهة الظلم والخيانة، وكان منهم من واجَهَ المدعو ياسر أبو شباب وزمرته، فأرداه قتيلاً، مسطّرًا بذلك فصلًا جديدًا من فخر واعتزاز فلسطين".

وأشار المختار إلى أسماء بعض القتلى من أبناء العشيرة: "نخصّ بالذكر الشهيد محمود محمد أبو سنيمة، والشهيد جمعة محمد أبو سنيمة، وكوكبة من أبناء العشيرة الذين رحلوا تاركين في القلوب وجعًا وفي النفوس عزّة ورفعة".

وتضاربت الروايات الإسرائيلية حول ظروف مقتله، الخميس؛ إذ تشير تقديرات أولية إلى أنّ أبو شباب "قُتل في سياق خلاف داخلي داخل الحمولة التي ينتمي إليها"، مرجّحة أن يكون "أحد رجاله" هو من أطلق النار عليه، فيما نفت تقارير إسرائيلية أُخرى أن يكون قد قُتل بلإطلاق نار أصلا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ ("واينت")، نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، أنّ "أبو شباب، قُتل في جنوب قطاع غزة، متأثرًا بالضرب المبرح خلال شجار مع عناصر آخرين في تنظيمه، على ما يبدو بسبب خلافات داخلية بشأن التعاون مع إسرائيل".

وأشار تقرير "واينت" إلى أنه "يُتوقع أن يخلفه تلقائيًا، نائب أبو شباب، وذراعه اليمنى، غسان الدهيني، في قيادة الميليشيا بقطاع غزة"، مضيفا أن "ظاهرة الاغتيالات الداخلية في صفوف الميليشيات في غزة آخذة في الاتساع، بغض النظر عن الملاحقة العنيفة التي تشنها حماس ضدها".

وبحسب التقرير، فإنّ منظومة الأمن الإسرائيليّة، تُقدّر بأن مقتل أبو شباب سيُعزز مكانة حماس كسلطة في غزة، وسيُضعف فرص المشروع الإسرائيلي لاستخدام الميليشيات في القطاع، كبديل حكوميّ - عسكريّ للحركة، ضمن خطط "اليوم التالي".

من جانبها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "نائب ياسر أبو شباب، غسان الدهيني، قد أُصيب بجروح طفيفة، جراء إطلاق نار في ساقه بالشجار ذاته".

نائب أبو شباب

وأضافت أنه يتواجد في مستشفى "برزيلاي" في عسقلان، وليس في سوروكا، مشيرة إلى أنه "نُقل إلى هناك صباح اليوم (الخميس)، بطائرة مروحية".

وأفاد المستشفى بأن هوية هذا الشخص غير معروفة، ويُعرّف بأنه "مجهول"، لكنها أكدت أنه من سكان غزة، وقد أُجلي من القطاع، وفق ما قالت إذاعة الجيش التي نقلت عن مصادر أمنية قولها، إنه "نائب أبو شباب".

الميليشيا التابعة لأبو شباب تُقرّ رسميا بمقتله

ونعت الميليشيا التابعة لأبو شباب، رئيسها، وقالت في بيان، إنه قُتل "إثر إصابة بعيار ناري، أثناء تواجده كعادته في الميدان في محاولة لفضّ النزاع بين أبناء عائلة أبو سنيمة".

وأضافت الميليشيا المتعاونة مع جيش الاحتلال، أنّه "لا صحة لأي من الأنباء المضللة التي تدعي بأنه (قُتل) علي يد... حماس". وذكرت أنها ستواصل "الاستمرار بالدرب ذاته".

وفي وقت سابق الخميس، قال مصدر أمني إسرائيلي إنّ أبو شباب نُقِل إلى مستشفى "سوروكا"، حيث أعلن الأطباء وفاته متأثّرًا بجراحه. غير أنّ الناطق باسم "سوروكا" نفى أن يكون أبو شباب قد نُقِل إلى المستشفى أصلًا، أو أنه فارق الحياة داخلها.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنّ الحادثة تُعدّ "تطورًا سيئًا لإسرائيل"، بالنظر إلى الدور الذي كان يضطلع به في إطار العمليات المشتركة مع الاحتلال جنوبي القطاع.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر داخل الميليشيا إن خلافًا داخليًا تطوّر إلى مواجهة مسلّحة، أطلق خلالها أحدهم النار على أبو شباب. وشددت على أن الحادثة ليست نتيجة عملية نفّذتها حماس، بل ترتبط بنزاع داخلي.

وقالت مصادر داخل ميليشيا أبو شباب لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مقتل أبو شباب وقع بعد إصابته بالرصاص خلال اشتباك اندلع على خلفية خلاف داخلي تطوّر بين عدد من الحمائل والمجموعات المنضوية في الميليشيا.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه عمليات الجيش الإسرائيلي في شرق رفح، وسط تصعيد ميداني وتداخل للروايات بشأن ما يجري على الأرض، فيما لم تُصدر أي جهة فلسطينية رواية رسمية حول ظروف مقتل أبو شباب حتى اللحظة.