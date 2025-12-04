نتنياهو يقرر تعيين سكرتيره العسكري، رومان غوفمان، رئيسًا جديدًا للموساد، واصفًا إياه بأنه صاحب "قيادة وابتكار ودهاء بمستوى عالمي". وسط تحذيرات من محاولة لترسيخ نفوذ سياسي مباشر داخل أجهزة الاستخبارات.

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة اليوم، الخميس، أنه قرر تعيين سكرتيره العسكري، الجنرال رومان غوفمان، رئيسًا جديدًا لجهاز الموساد، في قرار أثار جدلا في الأوساط الأمنية.

وتسود في أوساط مسؤولين سابقين في جهاز الموساد انتقادات حادّة لتعيين غوفمان، إذ يشير هؤلاء إلى أنه يفتقر إلى الخلفية الاستخباراتية، ولا يمتلك خبرة في الإدارة التنظيمية أو معرفة كافية بجوهر عمل الجهاز. وقدّر مسؤولون سابقون في الموساد، أن التعيين قد يدفع إلى موجة استقالات داخل الجهاز.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة: "قررتُ تعيين سكرتيري العسكري، اللواء رومان غوفمان، رئيسًا للموساد"، معتبرًا أن الاختيار يأتي بعد تقييم شامل لاحتياجات الجهاز والاستخبارات الإسرائيلية في المرحلة المقبلة.

وأشاد نتنياهو بغوفمان قائلًا: "ضابط صاحب مبادرة ويسعى للاحتكاك، ولديه صفات قيادية مثبتة، وإبداع، ودهاء، ومهارة عملياتية بمقاييس عالمية"، مضيفًا أن خبرته العسكرية ومسيرته القيادية جعلتاه المرشح الأنسب لتولي المنصب.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة أن طلب نتنياهو المتعلق بتعيين غوفمان سيقدم اليوم للجنة الاستشارية الخاصة بتعيين كبار المسؤولين، ويُفترض أن تنتهي ولاية رئيس الموساد الحالي، دافيد برنياع، في شهر حزيران/ يونيو المقبل، بعد خمس سنوات على تولّيه المنصب.

وبحسب البيان: "شغل غوفمان مناصب عملياتية وقيادية عديدة في الجيش الإسرائيلي، من بينها: مقاتل وقائد في سلاح المدرعات، قائد كتيبة 75 في اللواء السابع، ضابط عمليات في الفرقة 36، قائد لواء (عتسيون)، وقائد اللواء السابع، قائد الفرقة 210، قائد المركز القومي للتدريب البري، رئيس هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، ومنصبه الحالي، السكرتير العسكري لرئيس الحكومة".

ويُعدّ التعيين خطوة لافتة نظرًا لكون غوفمان يشغل حاليًا منصب السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، ما يعكس مستوى الثقة الذي يوليه نتنياهو له في إدارة واحد من أكثر الأجهزة الاستخبارية حساسية في إسرائيل.

واعتبر مسؤولون سابقون في الأجهزة الأمنية أن هذه الخطوة تُظهر رغبة نتنياهو في "إحكام القبضة" على الموساد، على غرار ما حدث في تعيين الجنرال دافيد زيني لرئاسة جهاز الأمن العام (الشاباك).

وأشارت التقارير إلى أن التدخل في التعيينات الحسّاسة داخل الأجهزة الأمنية يثير قلقًا لدى مسؤولين سابقين يرون أن الخطوات الأخيرة تعكس محاولة لترسيخ نفوذ سياسي مباشر داخل جهازي الاستخبارات.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية بأن مسؤولين في الموساد عبّر خلال الفترة الماضية عن قلق كبير من احتمال اختيار غوفمان لرئاسة الجهاز، فيما وُجّهت انتقادات حادّة للتعيين بدعوى افتقار غوفمان للخبرة في مجالات العمل الاستخباراتي.

ونقلت القناة عن مسؤول أمني رفيع قوله إن التعيين يعدّ "مثيرًا للدهشة"، مدّعيًا أن زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، ضالعة في عملية الاختيار. وأشارت القناة في تقرير نشر قبل نحو ستة أشهر أنها سارة نتنياهو "أجرت مقابلة" مع غوفمان في إطار بحث نتنياهو عن سكرتير عسكري جديد.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن رئيس الموساد المنتهية ولايته، برنياع، أيّد تعيين رئيس جديد للجهاز من داخل صفوفه، مشيرة إلى أنه أوصى خلال الأسابيع الأخيرة نتنياهو بمرشّحَين داخليين: نائب رئيس الموساد الحالي ومسؤول رفيع آخر يُشار إليه بالحرف "أ".

وبحسب الإذاعة، فضّل نتنياهو، على غرار ما فعله سابقًا في جهاز الشاباك، عدم اختيار أي من المرشحين القادمين من داخل الموساد، وقرّر تعيين مرشّح من خارجه. وأضاف التقرير أن عملية تسلّم وتسليم رئاسة الموساد ستجري في حزيران/ يونيو 2026.