الحكومة الإسرائيلية تصادق على ميزانية الدولة للعام 2026

زيادة ميزانية الأمن بـ20 مليار شيكل لتبلغ 112 مليارا سيؤدي إلى رفع نسبة العجز في ميزانية الدولة بـ1%، وأن يصل العجز في ميزانية الدولة إلى 4%، وتقليص ميزانيات وزارات مدنية، واستدعاء 40 ألف جندي في الاحتياط في العام المقبل

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، على ميزانية الدولة للعام 2026، بعدما اتفق وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، خلال الليلة الماضية، على ميزانية الأمن بمبلغ 112 مليار شيكل، في العام 2026، أي بزيادة 20 مليار شيكل عن ميزانية العام الحالي، بينما كانت وزارة الأمن قد طلبت أن يكون مبلغها 144 مليار شيكل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الجمعة، إلى أن زيادة ميزانية الأمن بهذا الشكل يعني رفع العجز في ميزانية الدولة بنسبة 1% أخرى، وأن العجز في الميزانية سيرتفع إلى 4%.

وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس أن ميزانية الأمن المقررة تستند إلى استدعاء حوالي 40 ألف جندي في الاحتياط للخدمة العسكرية بالمعدل خلال العام المقبل، بينما طالب الجيش الإسرائيلي أن يتم استدعاء 60 ألف جندي في الاحتياط.

وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق على رزمة في الميزانية بمبلغ 725 مليون شيكل على مدار ثلاث سنوات، لتوفير حلول من أجل تعزيز المُركبات الأمنية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وبضمن ذلك تحصين المركبات العسكرية، شق شوارع، إقامة قواعد للجيش الإسرائيلي ومشاريع مدنية" في المستوطنات.

وستؤدي زيادة ميزانية الأمن إلى أن تقلص وزارة المالية ميزانيات وزارات مدنية أو إلى تقليص ميزانيات جميع الوزارات الأخرى.

وتم التوصل خلال الليلة الماضية إلى تفاهمات حول ميزانيات وزارات أخرى، بينها وزارات التربية والتعليم، الإسكان، الرفاه الاجتماعي، السياحة ووزارة الاقتصاد.

وادعت وزارة المالية أن "إطار ميزانية الأمن الذي اتفق عليه يسمح بعدم رفع الضرائب المفروضة على مواطني إسرائيل في العام المقبل، وتسهيلات في الضرائب في إطار ميزانية الدولة".