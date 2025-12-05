نتنياهو بعد إقرار ميزانية الدولة بمبلغ 662 مليار شيكل: الحكومة ستستكمل فترة ولايتها

رفع سقف العجز في الميزانية من 3.2% إلى 3.9%، على إثر زيادة ميزانية الأمن من 65 مليار شيكل قبل الحرب إلى 112 مليار شيكل* لبيد: ميزانية فساد تمول عدم خدمة الحريديين بالجيش بـ60 مليار شيكل ولم يدرسوا إغلاق وزارات غير

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، على ميزانية الدولة للعام 2026، بعد أن توصل وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى اتفاقات مع جميع الوزرات.

وحسب الميزانية، فإن مبلغ الميزانية هو 662 مليار شيكل، بينها 5 مليارات شيكل سترصد لمصالح أحزاب الائتلاف، والعجز المالي في الميزانية 3.9% كهدف، بينما كان سقف العجز المالي السابق 3.2%.

وستنقل ميزانية الدولة إلى الكنيست من أجل المصادقة عليها، وتسعى وزارة المالية إلى مصادقة نهائية حتى بداية آذار/مارس المقبل، لكن وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن ثمة شكا في تحقيق ذلك بسبب انعدام اليقين السياسي واحتمال تبكير موعد الانتخابات العامة.

وادعى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن الميزانية هي "بشرى لدولة إسرائيل"، واعتبر أنها ستؤدي إلى استكمال الحكومة المدة الكاملة لولايتها، حتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وتحدث سموتريتش خلال اجتماع الحكومة عن خطة خفض ضريبة الدخل، معتبرا أن "هذه خطوة مركزية في هذه الميزانية، ونحن نصوت على تسهيلات عن المواطنين العاملين"، بينما قال وزراء إن هذا ليس كافيا".

وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية أن هدف الميزانية "إعادة الاقتصاد الإسرائيلي إلى مسار نمو ومسؤولية في إنفاق الحكومة، بعد ثلاث سنوات من ميزانيات حربية دعم خلالها الاقتصاد المؤسسة الأمنية".

وأضاف البيان أن ميزانية الأمن سترتفع بشكل كبير "من أجل ضمان أمن مواطني دولة إسرائيل وقدرة الجيش الإسرائيلي على مواجهة التهديدات، وستبلغ 112 مليار شيكل. وكانت ميزانية الأمن عشية الحرب 65 مليار شيكل".

وعقب رئيس المعارضة، يائير لبيد، بالقول إن "الحكومة صادقت على ميزانية فساد وتهرب من الخدمة العسكرية من أجل تمويل 60 مليار شيكل التي يكلفها تهرب الحريديين من الخدمة، وهم يرفعون الضرائب على مواطني إسرائيل. وحتى أنهم لم يدرسوا إغلاق وزارات لا ضرورة لها أو إلغاء الأموال الائتلافية الفاسدة" بمبلغ 5 مليارات شيكل لتمويل مصالح فئوية لأحزاب الائتلاف.

وأضاف لبيد أنه "سنصحح ذلك في الحكومة القادمة، وسنصادق على ميزانية تغيير سلم أولويات قومي، سيأخذ المال من الفاسدين والمتهربين من الخدمة العسكرية، وتحويلها إلى العاملين الذين يشقون ويدفعون ضرائب ويخدمون في الجيش".