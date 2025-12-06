تقرير: نتنياهو أجرى محادثات مع توني بلير بشأن مستقبل غزة

بحسب مصادر مطلعة على المحادثات، فإن بلير طرح أمام نتنياهو ودول عربية فكرة تولي السلطة الفلسطينية إدارة مناطق محددة في القطاع ضمن مرحلة تجريبية.

نتنياهو وبلير في لقاء سابق، عام 2014 (Gettyimages)

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، برئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير قبل أكثر من أسبوع، بعد وصول الأخير إلى تل أبيب قادما من رام الله.

وبحسب هيئة البث العامة الإسرائيلية ("كان 11")، فإن المحادثات بين نتنياهو وبلير تمحورت حول مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب، والجهة التي ستتولى حكم وإدارة القطاع.

وعقد بلير محادثاته مع نتنياهو خلال زيارة قام بها للمنطقة، وشملت أيضا محادثات أجراها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وبحسب مصادر مطلعة على المحادثات، فإن بلير طرح أمام نتنياهو ودول عربية فكرة تولي السلطة الفلسطينية إدارة مناطق محددة في القطاع ضمن مرحلة تجريبية.

وأشارت إلى أنه في حال تكللت المرحلة التجريبية بنجاح، فإن السلطة الفلسطينية ستنتقل إلى إدارة هذه المناطق بشكل ثابت، وذلك منوط بالقيام بإصلاحات وانتخابات وتحديدا في قطاع غزة.

ومن المزمع أن يزور توني بلير وهو نائب رئيس ما يعرف بـ"مجلس السلام" لقطاع غزة، الشرق الأوسط مجددا خلال الأسبوع المقبل.

ومن جانبها، لم ترفض إسرائيل طرح بلير بشكل قاطع، بما في ذلك خلال المحادثات معه، وقد عقدت أجهزة الأمن جلسات بهذا الخصوص.

يأتي ذلك فيما تتواصل المباحثات بعيدا عن الأضواء بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ولكن من دون إحراز تقدم يذكر.

وتنص خطة ترامب على تثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية وتنصيب إدارة جديدة لغزة وإعادة إعمار القطاع المدمّر جراء الحرب.

ومن جانبها، تطالب الحكومة الإسرائيلية باستعادة جثة آخر أسير كشرط للبدء بمفاوضات غير مباشرة بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق الذي تتوسط فيه مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تبنّى مجلس الأمن القرار 2803 الداعم لخطة ترامب التي تنصّ على تشكيل "سلطة انتقالية" دولية لغزة تُعرف باسم "مجلس السلام" يشرف عليه الرئيس الأميركي.

وتلحظ الخطة إنشاء "قوة استقرار دولية" ستعمل على "النزع الدائم للأسلحة من المجموعة المسلحة غير الرسمية" بما فيها حماس التي ترفض إلقاء السلاح، ولكن من دون تحديد موعد نهائي لذلك. وتثير جميع هذه القضايا جدلا واسعا في إسرائيل وبين الفلسطينيين، خصوصا بشأن كيفية تنفيذها على أرض الواقع.