استطلاع داخلي: تراجع شعبية كاتس في الليكود ومعارضة ترشيح سموتريتش بقائمة الحزب

حاييم كاتس يتغلب على أمسالم كمرشح لرئاسة المجلس المركزي للحزب، وميكي زوهار يتغلب على يسرائيل كاتس بالمنافسة على منصب رئيس سكرتارية الليكود، و72% يؤيدون استمرار تشريعات الخطة الحكومية لإضعاف جهاز القضاء

أظهر استطلاع بين أعضاء حزب الليكود الحاكم، مع اقتراب انتخاب هيئات الحزب ومرشحيه لعضوية الكنيست، تراجع شعبية وزير الأمن، يسرائيل كاتس، وتزايد شعبية وزير السياحة، حاييم كاتس، الذي يتولى منذ انسحاب الأحزاب الحريدية من الحكومة مناصب وزير الإسكان ووزير الصحة ووزير الرفاه والأمن الاجتماعي التي كان يتولاها وزراء حريديون.

وأيد 51% من بين 950 عضوا في الليكود الذين شاركوا في الاستطلاع انتخاب حاييم كاتس لمنصب رئيس المجلس المركزي للحزب، بينما أيد 49% تعيين الوزير دافيد أمسالم في المنصب، رغم أنه لم يعلن رسميا ترشيح نفسه لهذا المنصب، وفق ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الأحد.

يشار إلى أن رئيس المجلس المركزي هو المنصب الأهم في هيئات الليكود بعد منصب رئيس الحزب الذي يتولاه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وهذه الهيئة هي التي تصادق على دستور الحزب وعلى ارتباطه باتفاق فائض أصوات مع حزب آخر في انتخابات الكنيست.

ورغم أن يسرائيل كاتس هو الرئيس الحالي لسكرتارية الليكود، إلا أنه حصل على تأييد 37% لاستمرار توليه المنصب في الاستطلاع، وتفوق عليه الوزير ميكي زوهار الذي حصل على تأييد 45%، بينما حصل الوزير إيلي كوهين على تأييد 18% لتولي المنصب.

وأيد 63% تولي حاييم كاتس منصب رئيس مؤتمر الليكود، بينما أيد 26% أن يتولى هذا المنصب عضو الكنيست دافيد أفيتان.

وتناول الاستطلاع تخصيص مكان مضمون في قائمة مرشحي الليكود لانتخابات الكنيست لرئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي تتوقع الاستطلاعات أن حزبه لن يتجاوز نسبة الحسم. وأيد 41% تخصيص مكان مضمون في قائمة مرشحي الليكود، بينما عارض ذلك 59%، لأنه سيلحق ضررا بالليكود.

وأيد 72% استمرار تشريعات الخطة الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، وعارض ذلك 28% وقالوا إن الوقت الحالي ليس ملائما لذلك.