روبنشطاين: نتنياهو لم يقدم طلب عفو ولا صلاحية لرئيس الدولة بالموافقة عليه

نائب رئيسة المحكمة العليا السابق: "عليه أن يعترف بالتهم ضده. وفي هذه الأيام لا يوجد كنيست في إسرائيل والحكومة تفعل ما تشاء. وهي تريد إدخال السلطة القضائية تحت حذاء الحكومة. ويتعاملون مع جهاز القضاء كأنه عدو"

انتقد نائب رئيسة المحكمة العليا السابق، القاضي المتقاعد إلياكيم روبنشطاين، طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد خطيرة بإصدار عفو عنه، فيما قال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اليوم الأحد، إنه لن يتنحى عن الحياة السياسية مقابل منحه العفو.

وقال روبنشطاين للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" إنه "هذا الطلب بنظري هو ’ملابس الملك الجديدة’. وما تم تقديمه ليس طلب عفو. ولا يوجد أي عنصر أساسي في صلاحية رئيس الدولة للعفو عن مجرمين، فمن يريد العفو ملزم بالاعتراف" بالتهم الموجه ضده.

وأضاف روبنشطاين أنه "يوجد مجهود ممنهج لتدمير المحكمة والمستشارة القضائية للحكومة. وهذا يجعل الديمقراطية تتعرقل. وفي هذه الأيام لا يوجد كنيست في إسرائيل والحكومة تفعل ما تشاء. وهي تريد إدخال السلطة القضائية تحت حذاء الحكومة. ويتعاملون مع جهاز القضاء كأنه عدو. ويوجد تهديد على النسيج الديمقراطي".

وتابع أن "الأمر الأول هو أنك تريد أن تستيقظ في الصباح وأن تقتنع كمواطن أن الحكومة تعمل من أجل الجمهور. وهذا الشعور لدى مواطنين كثيرين جدا، ولدي أيضا، ليس واضحا لأسفي. غير موجود".

وأشار روبنشطاين إلى أن "التسييس جار في أي شيء، وليس فقط في جهاز الخدمة العامة الذي يستهزئون به ويدوسون عليه، وإنما في الشرطة أيضا، ولدي شعور أيضا أنه حاصل في الجيش، وهذه أمور مهمة".

وشدد أن "هذا يعني أن الأمور تتقدم في جميع هذه الأماكن ليس بموجب الكفاءات وإنما بموجب العلاقات. وهذا تسييس ستكون نتيجته هدامة للخدمات التي يحصل عليها المواطن".