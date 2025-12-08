ارتفاع جديد في سعر الكهرباء مطلع 2026 بنسبة 1.5%

سلطة الكهرباء تقرر رفع سعر الاستهلاك المنزلي ابتداءً من كانون الثاني/ يناير 2026، في زيادة تعزوها لتغيّرات اقتصادية وغياب التخفيضات الاستثنائية التي طُبّقت العام الماضي. وترافق القرار مع تعديل شامل في آلية تحديث الأسعار، بحيث تُربط الأسعار بالدولار والتضخم.

أعلنت سلطة الكهرباء الإسرائيلية، مساء الإثنين، رفعَ أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنسبة 1.5% ابتداءً من مطلع كانون الثاني/ يناير 2026، بما يعني زيادة شهرية تقدَّر بنحو 5.9 شيكل للمستهلك المنزلي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويأتي القرار بعد عام شهد خفضًا في الأسعار إثر صفقة بيع محطة "إشكول". وادعت السلطة أن السعر الجديد يعكس المعطيات الاقتصادية المستجدة في سوق الكهرباء، بعد فتح قطاع الإنتاج والتوريد أمام المنافسة.

وقالت السلطة إن غياب التخفيضات التي طُبقت عام 2025، وارتفاع مؤشر الأسعار، كانا يقتضيان زيادة أكبر، لكنها أشارت إلى أن ارتفاع سعر صرف الشيكل خفّف من حجم الزيادة التي وصفتها بـ"المعتدلة".

وأضافت أن التغيير في بنية احتساب السعر يهدف إلى "تعزيز الشفافية" وربط الأسعار بمؤشرات موضوعية، مثل سعر الدولار ومؤشر الأسعار للمستهلك.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد إجراء مشاورات استمرت عامًا كاملًا، على أن يُحدث السعر تلقائيًا كل ستة أشهر بدلًا من التحديث السنوي السابق.

وبحسب السلطة، فإن آلية التحديث الجديدة ستحدّ من "الفروقات المتراكمة" نتيجة تغيّرات أسعار الوقود أو تكاليف تطوير الشبكة، وستمنح الشركات العاملة والمستهلكين قدرة أكبر على التخطيط.

وأكدت السلطة أن الخطوة ستسمح بتسعيرة "أقرب إلى التكلفة الفعلية"، بينما تبقى المخاوف من انعكاس الزيادة في الأسعار على الأسر ذات الدخل المحدود قائمة، في ظل اتساع النقاش العام حول ارتفاع تكاليف الطاقة في إسرائيل.