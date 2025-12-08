بوليفيا تعيد علاقاتها مع إسرائيل إثر قطيعة على خلفية حرب غزة

إسرائيل وبوليفيا توقعان في واشنطن اتفاقا يعيد العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد انقطاع. وتأتي الخطوة عقب قرار بوليفيا إلغاء تأشيرة الدخول للإسرائيليين وبدء توجه جديد لفتح قنوات التعاون بين الجانبين.

تستعد إسرائيل وبوليفيا، غدًا الثلاثاء، لتوقيع اتفاق رسمي يعيد العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، خلال اجتماع يُعقد في واشنطن بين وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر ونظيره البوليفي فرناندو أرامايو.

ويشارك في الاجتماع وزير المالية البوليفي خوسيه غابرييل إسبينوزا. ويأتي ذلك بعد سنوات من القطيعة في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة وفي أعقاب قرار بوليفيا إعفاء الإسرائيليين من الحصول على تأشيرة دخول.

جاء ذلك وفق ما أوردته تقارير إسرائيلية أشارت إلى أن الجانبين يخطوان نحو إعادة العلاقات رسميًا بعد اتصالات سياسية متسارعة خلال الأشهر الماضية، قادها وزير الخارجية الإسرائيلي، ساعر.

وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان بوليفيا، الأسبوع الماضي، إلغاء شرط الحصول على تأشيرة دخول للإسرائيليين، في إطار سياسة جديدة لعلاقات خارجية "أكثر انفتاحًا" على تل أبيب وواشنطن، كما قال المسؤولون البوليفيون.

وكان ساعر قد تحدث في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مع الرئيس البوليفي رودريغو باز، وعبّر عن رغبة إسرائيل في "فتح صفحة جديدة" وتطبيع كامل للعلاقات، فيما أبدى باز التزامًا بإعادة بلاده إلى علاقات "أكثر انفتاحًا وإعادة التواصل مع إسرائيل".

وشكر ساعر الرئيس البوليفي، الأسبوع الماضي، على خطوة إلغاء تأشيرة الدخول، معتبرًا أنها "ستسمح للإسرائيليين بالعودة إلى بوليفيا بعد سنوات طويلة، وتعزيز الروابط بين الشعبين".

وشهدت العلاقات بين إسرائيل وبوليفيا اضطرابًا حادًا خلال العقدين الأخيرين، إذ تراجع مستوى العلاقات الدبلوماسية تدريجيًا مع صعود حزب اليسار "الحركة نحو الاشتراكية" (MAS) إلى الحكم.

وفي عام 2009، أعلنت بوليفيا رسميًا قطع العلاقات احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على غزة آنذاك، قبل أن تُعاد بشكل محدود عام 2019 خلال فترة الحكومة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس إيفو موراليس، ثم قطعت مجددًا في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وكانت الحكومة البوليفية الجديدة بقيادة باز قد أعلنت عن إلغاء التأشيرات للإسرائيليين والأميركيين وعدة جنسيات أخرى، في خطوة تهدف إلى إنعاش قطاع السياحة وزيادة عائداته بين عامي 2026 و2029 إلى ما لا يقل عن 320 مليون دولار، وفق تصريحات وزير الخارجية أرامايو.