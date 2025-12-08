22 ألف مصاب في الجيش الإسرائيلي منذ "طوفان الأقصى"

أظهرت المعيطات أن 58% من هؤلاء يعانون من إصابات نفسية، واضراب ما بعد الصدمة، ولفتت إلى أن 49% من هؤلاء المصابين هم تحت سن الـ 30 عاما، مضيفة أن 142 جريحا منهم يستخدمون الكرسي المتحرك، و 88 مبتورو الأطراف.

58% من الجرحى يعانون اضطراب ما بعد الصدمة (Getty Images)

كشفت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن أعداد الجرحى بصفوف الضباط والجنود بالجيش الإسرائيلي الذين أصيبوا بالحرب متعددة الجبهات وباستهدافات الفصائل الفلسطينية منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغ نحو 22 ألفا.

وأعلنت وزارة الأمن في بيان أن 82,400 جريح يتلقون العلاج حاليا في جناح إعادة التأهيل، بينهم 31,000 يعانون من اضطرابات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة، وأشار البيان إلى أنه أُضيف حوالي 22,000 جريح إلى العلاج منذ 7 أكتوبر 2023،

كما أوضحت الوزارة أن حوالي 1,500 طلب جديد يتم تقديمها شهريا من الجرحى للاعتراف بهم، في إطار برامج الدعم الطبي والنفسي المستمرة لتقديم الرعاية للمتأثرين جراء العمليات العسكرية والنزاعات.

وأظهرت المعيطات أن 58% من هؤلاء يعانون من إصابات نفسية، واضراب ما بعد الصدمة، ولفتت إلى أن 49% من هؤلاء المصابين هم تحت سن الـ 30 عاما، مضيفة أن 142 جريحا منهم يستخدمون الكرسي المتحرك، و 88 مبتورو الأطراف.

وفقا للتقديرات، من المتوقع أن يعالج جناح إعادة التأهيل بحلول عام 2028 ما يقارب 100 ألف جريح من جرحى الجيش الإسرائيلي، بينهم 50% يعانون من إعاقات ذهنية.

وفي ضوء حجم الجرحى المتزايد وضرورة توفير الرعاية الطبية والنفسية الملائمة، قامت وزارة الأمن بالتعاون مع وزارة المالية بتشكيل لجنة عامة برئاسة البروفيسور مور يوسف، بهدف دراسة توسيع نطاق الاستجابة لمعالجة الجرحى وضمان تقديم الرعاية الشاملة لهم.

ويعمل قسم إعادة التأهيل في الجيش الإسرائيلي على توسيع نطاق العلاج الطبي والنفسي للمصابين، حيث شهدت ميزانيته ارتفاعا بنسبة 53% لتصل إلى 8.3 مليار شيكل. نصف هذه الميزانية، أي 4.1 مليار شيكل، مخصص لعلاج مرضى الصحة النفسية، الذين يشكلون حوالي ثلث إجمالي المرضى.

وأظهرت الإحصاءات أن عدد علاجات الصحة النفسية المقدمة قد تضاعف خلال العام الماضي، مع زيادة استخدام العلاجات البديلة بنسبة 50%، وارتفاع نسبة المكالمات على خط المساعدة بنسبة 80%.

ويأتي هذا التوسع في ظل التركيز على تقديم رعاية متكاملة للجرحى، سواء من الناحية الجسدية أو النفسية، في إطار برامج إعادة التأهيل لجنود الجيش الإسرائيلي.

وكشفت معطيات رسمية إسرائيلية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن تسجيل 279 محاولة انتحار في صفوف الجيش خلال 18 شهرا، منهم 36 عسكريا فقدوا حياتهم فعلا.

والأسبوع الماضي، قالت صحيفة "معاريف"، إن الجيش الإسرائيلي يعاني نقصا في عدد أفراده يصل إلى نحو 12 ألف جندي، منهم 9 آلاف مقاتل و3 آلاف داعمين.

وذكرت الصحيفة أنه "بعد عامين وشهرين من حرب شديدة على سبع جبهات، أُنهك الجيش؛ الضباط مُرهَقون، والجنود يحلمون بالعودة إلى بيوتهم".