إسرائيل تعلن "إحباط خلية تهريب أسلحة" عبر الحدود المصرية واعتقال 6 أشخاص

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط "خلية تهريب أسلحة ومخدرات" قرب الحدود المصرية، غير أن بيانه لم يقدّم أي معطيات تثبت وجود أسلحة، واقتصر على ذكر ضبط 21 كيلوغرامًا من المواد المخدّرة واعتقال 6 أشخاص.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتقال ستة أشخاص ومصادرة مركباتهم وكمية من المواد المخدرة قال إنها بلغت 21 كيلوغرامًا، خلال ما وصفه بإحباط "خلية تهريب أسلحة ومخدرات" قرب الحدود مع مصر.

وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد نفذت العملية أمس، الإثنين، بمشاركة قوات من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) ووحدة "يمار جنوب" التابعة للشرطة، وشملت "مطاردة جرت بتوجيه غرفة عمليات المشتركة.

وذكر البيان أن "قوات من فرقة 80 وسلاح الجو، إلى جانب الشاباك والشرطة، نفّذت عملية خاصة بعد رصد خلية تهريب". وأضاف أن العملية انتهت بـ"اعتقال ستة مشتبهين مع مركباتهم وضبط 21 كيلوغرامًا من المواد المخدّرة".

مركبة قال الجيش الإسرائيلي إن المعتقلين استخدموها في عملية التهريب

ولم يقدّم البيان أي تفاصيل حول طبيعة "الأسلحة" التي قال إنه أحبط تهريبها، كما لم يعرض معطيات يمكن التحقق منها حول مسار العملية، مكتفيًا بالإشارة إلى "إحباط تهريب وسائل قتالية"، رغم أن ما ورد في البيان يؤكد ضبط مخدرات.

وأشار إلى أن المشتبهين "نُقلوا إلى الشرطة لمتابعة الإجراءات"، من دون توضيح هوياتهم أو خلفيتهم. وتابع أن الجيش "سيواصل العمل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمنع محاولات التهريب والحفاظ على الاستقرار وأمن المواطنين".