بعد ضغوط أميركية: إسرائيل تعلن فتح معبر الكرامة الأربعاء

مصدر أمني إسرائيلي: بموجب تعليمات المستوى السياسي، سيفتح معبر الكرامة (اللنبي) بين إسرائيل والأردن، غدا الأربعاء، لنقل بضائع ومساعدات من الأردن إلى الضفة الغربية وقطاع غزة

أعلن مصدر أمني إسرائيلي اليوم، الثلاثاء، أنه بموجب تعليمات المستوى السياسي، سيفتح معبر الكرامة (اللنبي) بين إسرائيل والأردن، غدا الأربعاء، لنقل بضائع ومساعدات من الأردن إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن القرار الإسرائيلي جاء في أعقاب ضغوط مارستها الولايات المتحدة على إسرائيل من أجل فتح المعبر، المغلق منذ أيلول/سبتمبر الماضي، في أعقاب عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني، كان ينقل مساعدات إلى غزة، وقُتل خلالها جنديان إسرائيليان.

وحسب المصدر الأمني، فإنه خلال الأسابيع الأخيرة تم تنفيذ تغييرات في الجانبين الإسرائيلي والأردني للمعبر، وأنه تم تشديد إجراءات التفتيش الأمني للسائقين الأردنيين وحمولة الشاحنات وتشديد الحراسة.

ومنذ إغلاق المعبر، ممارست الولايات المتحدة والأردن ضغوطا على إسرائيل من أجل إعادة فتحه.

والتقى السفير الأميركي في الأمم المتحدة، مايك وولتس، أمس، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبحث معه موضوع فتح معبر الكرامة.

وقال وولتس إن لقاءه مع نتنياهو هدفه دفع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب على غزة.

والتقى وولتس في الأردن، أول من أمس، مع الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية، أيمن الصفدي، وولي العهد الأردني، حسين بن عبد الله، وبحث معهم مستقبل قطاع غزة.