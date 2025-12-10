إيقاف محاكمة نتنياهو بسبب مطالبة عائلات قتلى 7 أكتوبر بتشكيل لجنة تحقيق رسمية

والد مجندة قُتلت في 7 أكتوبر يقول للقضاة: "جئنا كي ننظر مباشرة في عيني نتنياهو وطلب الأمر الأبسط، وهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية"* والدة مجنة أخرى لنتنياهو: "أنت مدين لنا بإجابات. توقف عن الهروب من الحقيقة"

توقفت جلسة محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، لفترة وجيزة أثناء إدلائه بشهادته، في أعقاب احتجاج عائلات قُتل أفراد فيها في أحداث 7 أكتوبر وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هذه الأحداث.

وطلب حرس المحكمة بإخراج العائلات من القاعة، فيما نفت العائلات أنها رفعت لافتات خلال جلسة المحكمة، ولم يتم إخراجها من القاعة، كما طلب وكيل نتنياهو، المحامي عَميت حداد، ألا يتم إخراجهم من قاعة المحكمة.

وقال والد مجندة إسرائيلية، قُتلت في 7 أكتوبر، للقضاة "إننا عائلات ثكلى وليس لدينا القوى النفسية لتنفيذ استفزازات. وجئنا كي ننظر مباشرة في عيني نتنياهو وطلب الأمر الأبسط، وهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية، رغم أن المحكمة لا تتناول ذلك".

وأضاف والد المجندة مخاطبا نتنياهو أنه "أنظر مباشرة إلى عيوننا. أنت تخاف من الحقيقة، وتخاف من التحقيق. أنا فقدت ابنتي، ماذا فقدت أنت في 7 أكتوبر؟"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال "مجلس أكتوبر"، الذي يضم عائلات قتلى ومصابين إسرائيليين في 7 أكتوبر، إن العائلات جاءت إلى جلسة المحكمة من أجل مطالبة نتنياهو بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.

وأضاف "مجلس أكتوبر" أن حرس المحكمة أخذ من امرأة صورة ابنتها التي قُتلت في 7 أكتوبر، وصرخت باتجاه نتنياهو قائلة "أنت مدين لنا بإجابات. توقف عن الهروب من الحقيقة، ويحق لي أن أعلم ماذا حدث لابنتي".

وتركزت المداولات في المحكمة، اليوم، على الملف 4000 الذي يتهم نتنياهو فيه بأنه حصل على تغطية إعلامية مؤيدة له في موقع "واللا" الإلكتروني الذي يملكه رجل الأعمال، شاؤول ألوفيتش، مقابل أرباح يحققها الأخير من خلال دمج شركة "بيزك" للاتصالات الهاتفية وشركة "ييس" للبث بواسطة القمر الاصطناعي، وكلتاهما بملكية ألوفيتش.

وسألت المدعية، يهوديت تيروش، نتنياهو إذا كان قد أدرك أن "شاؤول ألوفيتش، عمل من أجل إرضائك، بسبب أمور موضوعة أمامك، وليس بسبب رأي سياسي؟".

وأجاب نتنياهو أنه "لم أعلم، ولم أفكر بذلك ولم أربط بين الأمرين. وكان لناشرين آخرين أعمالا وتحدثت معهم لأني أردت أن أؤثر على مجال كهذا أو آخر. وهذا لم يتعال في أي محادثة لي مع ألوفيتش".

وقالت تيروش إنه "يتبين من جميع الأدلة أن هؤلاء أشخاص أرادوا الاستجابة لمصالحك"، وأجاب نتنياهو أنه لم يتحدث مع ألوفيتش حول ذلك "وكان يعلم أنه لا يُطلب مني أي شيء وأنا لا أصنع معروفا لأي أحد. لقد كانت لدي علاقات قريبة جدا مع رجال أعمال، وشملت وجبات عشاء زوجية".

إثر ذلك، سألت تيروش "ألم تفكر بأن مالك بيزك، الذي كانت أعماله تنهار أمام عينيه بسبب إصلاح (اقتصادي) نفذته أنت، يريد ذلك؟"، أي يريد منفعة شخصية مقابل تغطية إعلامية داعمة لنتنياهو، لكن نتنياهو لم يُجب على هذا السؤال.