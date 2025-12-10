المستشارة القضائية ضد قانون التجنيد: يخدم المعاهد الحريدية ويرسخ انعدام المساواة

هاجمت المستشارة القضائية للحكومة مشروع قانون إعفاء الحريديين من التجنيد، معتبرة أنه لا يلبّي احتياجات الأمن ولا يضع أهداف تجنيد حقيقية، بل يرسّخ التمييز على حساب الجمهور الذي يخدم. وشددت على أن "العقوبات المقترحة شكلية ويمكن الالتفاف عليها".

وجهت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، الأربعاء، انتقادات حادة ضد مشروع قانون الإعفاء من التجنيد الذي يدفع به عضو الكنيست بوعاز بيسموت من حزب الليكود، مؤكدة أن القانون "يخدم احتياجات المعاهد الدينية لا احتياجات الأمن الملحّة وتخفيف العبء عن الجمهور الذي يخدم".

وبحسب المذكرة التي عرضت فيها المستشارة القضائية رأيها المهني، فإن "المشروع لا يسعى أصلًا إلى تحديد هدف تجنيد يقترب من احتياجات الجيش، ولا إلى توفير أدوات إنفاذ فورية وفعّالة لتحقيقه". كما أشارت إلى أن العقوبات المنصوص عليها "شكلية، مؤجّلة، ويمكن التحايل عليها أو إلغاؤها بسهولة".

وشددت المستشارة على أن الاقتراح "يُفاقِم المسّ بحق المساواة لدى الجمهور الذي يخدم" في الجيش أو الخدمة المدنية، ولا يستوفي المعايير الدستورية المطلوب توافرها في تسوية طويلة الأمد لمسألة تجنيد الحريديين. وكتبت أن أحكام القانون "تخلق حافزًا سلبيًا للتجنيد، بل وتُرسّخ انعدام المساواة على المدى البعيد".

وأوضحت المستشارة القضائية أن ملاءمة القانون للمعايير الدستورية تتطلّب "تغييرات عميقة وشاملة"، من بينها تحديد "عقوبات شخصية، فورية وفعّالة لتطبيق واجب التجنيد بشكل متساوٍ، وعدم الاكتفاء بعقوبات بعيدة المدى أو مشروطة لا تُنفّذ فعليًا".

ومشروع القانون الذي طرحه بيسموت في الشهر الماضي ينص على إلغاء جميع أوامر التجنيد التي أُرسلت منذ انتهاء مفعول الإعفاء السابق عام 2023، وحصر فرض العقوبات الشخصية على من يتخلفون عن الخدمة حتى جيل 26 فقط. كما يتيح للحريديين الالتحاق بخدمة مدنية في مؤسسات أمنية بنسبة تصل إلى 10% من الهدف السنوي لتجنيدهم.

ويتضمن الاقتراح تعريفًا واسعًا لمفهوم "الحريدي"، يشمل ليس فقط خريجي المؤسسات الدينية التقليدية، بل أيضًا المنقطعين عن جهاز التعليم الحريدي، ما يوسّع شريحة المستفيدين من الإعفاء ويحدّ من قاعدة المكلّفين بالخدمة العسكرية الفعلية.

وبحسب الصيغة المطروحة، يبلغ الحدّ الأدنى لهدف تجنيد الحريديين في السنة الأولى (من إقرار القانون حتى نهاية حزيران/ يونيو 2027) 8,160 مجنّدًا، ليتراجع في السنة الثانية إلى 6,840، ثم يرتفع في الثالثة إلى 7,920، وفي الرابعة إلى 8,500، على أن يتجاوز التجنيد في السنة الخامسة 50% من الفوج السنوي. وبعد ذلك تُحدد الأهداف الجديدة بقرار من وزير الأمن.

مع ذلك، ينتقد رأي المستشارة آلية "اللجنة الاستشارية" التي يفرض القانون على رئيس الأركان تعيينها، لفحص ما إذا كانت "المجتمع الحريدي" قد حقق الأهداف السنوية. وتضم اللجنة ضابطًا حريديًا وقاضيًا حاخاميًا متقاعدًا، وتملك صلاحية تقرير ما إذا كان الجيش مستعدًا بالفعل لاستيعاب الأعداد المحددة.

وفي حال قرّرت اللجنة أن الجيش لم يكن جاهزًا لتجنيد العدد المُشار إليه في القانون، يمكنها خفض الهدف بأثر رجعي، الأمر الذي يتيح عمليًا الإبقاء على مستوى تجنيد متدنٍ، والالتفاف على فرض أي عقوبات على المجتمع الحريدي أو مؤسساته التعليمية.

وترى بهاراف ميارا أن هذه البنية تجعل من "أدوات الإنفاذ عنصرًا وهميًا"، إذ تُربط العقوبات بمعايير يمكن تعديلها لاحقًا، بدل فرض التزام واضح وملزم على مؤسسات التعليم الحريدي والشبان الملزمين بالخدمة.

وعلى صلة، عُقدت في الأيام الأخيرة مشاورات داخل حزب "الصهيونية الدينية" خلصت إلى توجّه لدعم القانون، بعد جلسة خاصة لرؤساء الحزب مع عدد من كبار الحاخامات، رغم وجود معارضة داخلية.

وخلال الجلسة، عرض الوزير أوفير سوفير بإسهاب تحفظاته على القانون من زاوية أنه "لن يُحدث تغييرًا حقيقيًا في تجنيد الحريديين"، غير أن بعض رؤساء "يشيفوت" الصهيونية الدينية المشاركين، أشاروا إلى أن الجيش نفسه لا يفي بالتزاماته تجاه طلابهم، وأعربوا عن خشيتهم من أن يفشل في تجنيد الحريديين ويعمّق أزمة الثقة.

وكان قد نُوقش في الائتلاف احتمال إدخال تعديلات على بند الخدمة المدنية للحريديين في أجهزة أمنية مدنية، في أعقاب ملاحظات سابقة. ومن بين الأفكار المطروحة أن يُجنَّد الحريديون رسميًا في الجيش ثم يُلحَقوا بهذه الأجسام كجنود، بدلاً من احتساب الخدمة المدنية مباشرة ضمن حصّة التجنيد.

في خلاصة موقفها، حذّرت بهاراف ميارا من أن تمرير القانون بصيغته الحالية سيعني "تثبيت وضع قانوني يُخلّد انعدام المساواة في تحمّل عبء الخدمة"، دون أن يلبّي احتياجات الجيش من القوى البشرية، ودون أن يقدّم تسوية مستقرّة يمكن الدفاع عنها أمام المحكمة العليا.