بالقراءة التمهيدية: بإمكان ليفين تعيين مدعٍ للتحقيق ضد بهاراف ميارا أو المدعي العام

مشروع القانون يسمح لليفين بتعيين مدع يرافق التحقيق في ضلوع المستشارة القضائية أو المدعي العام في قضية المدعية العامة العسكرية بتسريب شريط مصور لتعذيب معتقل فلسطيني في "سديه تيمان"، رغم أن الشرطة تقول إنهما غير ضالعين بالقضية

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون يسمح لوزير القضاء، ياريف ليفين، بتعين مدع يكون بإمكانه التحقيق ضد المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أو المدعي العام، عَميت إيسمان، "في حال تعالت شبهات بتنفيذهما مخالفة".

وينص مشروع القانون، الذي قدمه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية، ورئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، تسفي فوغيل، من حزب "عوتسما يهوديت"، على أنه في حال طلبت الشرطة التحقيق ضد المستشار أو المدعي، فإن وزير القضاء سيعين بنفسه المدعي الذي سيرافق التحقيق.

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد صادقت على مشروع القانون وعلى سنه بإجراءات سريعة، الأحد الماضي، وبذلك لم تتمكن دائرة الاستشارة القانونية للحكومة من تقديم رأيها حيال مشروع القانون.

وقالت مصادر في الائتلاف إنه ستجري تعديلات على مشروع القانون، بحيث يكون بإمكان ليفين تعيين مدع ليحقق ضد بهاراف ميارا في قضية التستر على تسريب المدعية العامة العسكرية لشريط مصور يوثق تعذيب خمسة جنود لمعتقل فلسطيني في منشأة الاعتقال في معسكر "سديه تيمان"، رغم أن مصادر في الشرطة قالت إن بهاراف ميارا ليست مشتبهة في هذه القضية، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وجاء مشروع القانون في أعقاب تصريحات من جانب أعضاء كنيست من الائتلاف جاء فيها أن هدف التحقيق ضد المدعية العامة العسكرية السابقة، ييفعات تومر يروشالمي، يجب أن يكون إحضار بهاراف ميارا للتحقيق وإقالته من منصبها بواسطة هذه الذريعة.