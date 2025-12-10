نتنياهو ومودي يتفقان على "لقاء قريب"

تل أبيب تعلن عن اتفاق هاتفي بين نتنياهو ومودي لعقد لقاء قريب جدًا. يأتي ذلك عقب تصريحات نتنياهو في الكنيست عن محادثاته المتكررة مع مودي واقتراب موعد الاجتماع بينهما.

اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، على عقد لقاء "قريب جدًا"، خلال مكالمة هاتفية وُصفت بأنها "ودية ودافئة".

جاء ذلك بحسب ما أوردت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في بيان، فيما تسعى تل أبيب إلى تعزيز الاتصالات مع نيودلهي ودفع العلاقات الثنائية وتعميق التعاون الاقتصادي مع حكومة مودي.

ويأتي الاتفاق بعد يومين من تصريح نتنياهو في الكنيست بأنه يجري محادثات متكررة مع نظيره الهندي، وأن لقاءً بينهما بات وشيكا، في سياق استعراضه للعلاقات مع ما وصفها بـ"القوى العالمية الصاعدة".

وشدد نتنياهو خلال رده على المعارضة التي أشارت إلى "انهيار مكانة إسرائيل الدولية"، على رغبة الهند في توسيع شراكتها مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن اللقاء المرتقب يشكل مؤشرًا إضافيًا على متانة العلاقات بين الجانبين.