15 قتيلا بإطلاق نار خلال حفل يهودي في سيدني

هجوم إطلاق نار يستهدف حفلًا يهوديًا في سيدني، ويسفر عن قتلى وجرحى، وسط استنفار أمني واسع وتحذيرات من استمرار الخطر. مسؤولون إسرائيليون يحذرون من "تصاعد معاداة السامية واستهداف الفعاليات الدينية في أستراليا".

قُتل 15 شخصًا وأُصيب آخرون، اليوم الأحد، في هجوم إطلاق نار استهدف فعالية دينية مرتبطة باحتفالات عيد "الأنوار" (حانوكا) للجالية اليهودية في مدينة سيدني شرقي أستراليا، في حادث أعلنت السلطات المحلية التعامل معه على أنه "هجوم إرهابي".

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أن أحد مطلقي النار كان من بين القتلى، فيما أُصيب 12 شخصا بجروح، فيما أعلنت الشرطة اعتقال شخص آخر شارك في الهجوم الذي استهدف الفعالية التي نظمتها حركة "حباد".

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه "حتى الآن تأكد مقتل إسرائيلي واحد وإصابة إسرائيلي آخر" في مدينة سيدني، وأضافت الوزارة أن سفارة إسرائيل في أستراليا، على تواصل مع عائلة المصاب الذي يتلقى العلاج في أحد المستشفيات.

وأعلنت الشرطة، أن المسلّحَين اللذين قتلا 15 شخصا، هما رجل في الخمسين من عمره ونجله البالغ 24 عاما.

وقال مفوض شرطة نيو ساوث، ويلز مال لانيون، للصحافيين إن المهاجم البالغ من العمر "50 عاما لقي حتفه. وذاك البالغ 24 عاما في المستشفى حاليا".

وأضاف: "يمكنني القول إننا لا نبحث عن مهاجم إضافي".

توثيق | جانب من الهجوم على الحفل اليهودي في أستراليا



قتلى وجرحى بإطلاق نار خلال حفل يهودي في سيدني



للتفاصيل: https://t.co/p9oez7TsnS pic.twitter.com/7Y3C3yeaEe — موقع عرب 48 (@arab48website) December 14, 2025

وقال وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلي إن الهجوم أسفر عن "عشرات المصابين، بينهم قتلى وجرحى"، معتبرًا أن ما جرى يشكّل تصعيدًا غير مسبوق في استهداف الجالية اليهودية في أستراليا.

تلميحات إسرائيلية لـ"مسؤولية" إيران أو حزب الله

وقال مسؤول إسرائيلي في إحاطة صحافية، إن الأجهزة الأمنية تفحص احتمال وقوف إيران خلف هجوم إطلاق النار في أستراليا، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية تجري تقييمًا أمنيًا لملابسات الحادث وخلفياته.

بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تتعزّز التقديرات في إسرائيل بأن إيران تقف وراء الهجوم، الأمر الذي نفاه مسؤول أمني تحدث لوسائل إعلام إسرائيلية"، مشيرة إلى أنه من المبكر تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

في حين أشار تقرير إسرائيلي إلى أن أجهزة الأمن تفحص احتمال ضلوع حزب الله في الهجوم، وذلك ردًا على اغتيال قائده العسكري، هيثم علي الطبطبائي في غارة إسرائيلية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران تُدين الهجوم في سيدني، مشددًا على ضرورة رفض وإدانة الإرهاب وقتل البشر أينما ارتُكبت هذه الأفعال.

"حادث إرهابي"

وأعلنت الشرطة الأسترالية أن حادث إطلاق النار يُعامل رسميًا على أنه حادث إرهابي، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية على هذا الأساس، وقالت إنها تتعامل مع عدد من العبوات الناسفة المشتبه بها في الموقع.

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن إدارة مكافحة الإرهاب ستتولى قيادة التحقيق في هجوم سيدني، بالتعاون مع إدارة الجرائم.

وأضافت الشرطة أنها تتحقق من احتمال تورط شخص ثالث في تنفيذ الهجوم، إلى جانب المشتبه بهما اللذين جرى تحييد أحدهما وتوقيف الآخر.

من جهته، أعلن رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز أن حصيلة الهجوم ارتفعت إلى 12 قتيلا، مؤكدًا أن الهجوم استهدف المجتمع اليهودي في شاطئ بونداي.

وأكدت السلطات الأسترالية أنها تتعامل مع الهجوم على أنه استهداف مباشر للمجتمع اليهودي، وقع في أول أيام احتفالات الحانوكا.

وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة الأسترالية أنها "تتعامل مع حادثة جارية"، داعية الجمهور إلى تجنّب المنطقة والبحث عن مأوى، لا سيما في محيط شاطئ بونداي في شرق سيدني.

وقالت شرطة مقاطعة نيو ساوث ويلز، في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها أوقفت شخصين على خلفية الحادث، محذّرة من أن الوضع الأمني "لا يزال جاريا".

ودعت الشرطة العامّة إلى تفادي ارتياد المكان والامتثال لتعليماتها، وعدم تجاوز الطوق الأمني المفروض في محيط موقع الهجوم.

وأفادت تقارير صحافية بأن الشرطة أطلقت النار على أحد المشتبه بهم خلال التعامل مع الحادث، فيما جرى توقيف مشتبه آخر في المكان.

وفي تحديث لاحق، ذكرت وسائل إعلام أسترالية أن الشرطة تمكنت من تحييد مطلق نار واحد في موقع الهجوم، فيما اعتُقل مسلح آخر.

إطلاق نار خلال حفل ديني يهودي في سيدني



للتفاصيل: https://t.co/E3EiidOPn3 pic.twitter.com/aqStbxARhi — موقع عرب 48 (@arab48website) December 14, 2025

وقالت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية إن آلاف الأشخاص شاركوا في فعالية حركة "حباد" التي تعرّضت لإطلاق النار في سيدني.

ساعر يطالب أستراليا بخطوات حازمة لمواجهة معاداة السامية بعد هجوم سيدني

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، إنه أبلغ نظيرته الأسترالية، بيني وونغ، بضرورة أن "تتخذ حكومة أستراليا خطوات ملموسة ضد معاداة السامية"، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بمبادرة من الوزيرة الأسترالية.

وأضاف أن "منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر شهدت أستراليا قفزة حادة في معاداة السامية، شملت دعوات عنيفة ضد إسرائيل وضد اليهود في الفضاءين الرقمي والعام، بما في ذلك تشبيهات لإسرائيل بالنازيين وبالهولوكوست".

وتابع ساعر أنه تطرق كذلك إلى "إحراق كنُس وإحراق أعلام إسرائيل، ومسيرات تضم تعبيرات كراهية واضحة"، معتبرًا أن "أمن الجالية اليهودية في أستراليا لن يتحقق إلا من خلال تغيير حقيقي في المناخ العام".

وشدد على أن "دعوات مثل ‘تدويل الانتفاضة‘ و‘من البحر للنهر‘ و’الموت للجيش الإسرائيلي‘ ليست شرعية وليست جزءًا من حرية التعبير، ومآلها أن تؤدي إلى ما شهدناه اليوم"، داعيًا الحكومة الأسترالية إلى "اتخاذ إجراءات ضد استخدام هذه الشعارات المعادية للسامية".

من جهتها، أبلغت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ ساعر بأن أستراليا "صنّفت الهجوم كحادث إرهابي"، مؤكدة أن حكومتها "مصمّمة على إلقاء القبض على كل من شارك في الهجوم".

وأفاد مسعفون أستراليون بأنهم نقلوا ثمانية أشخاص إلى المستشفيات، عقب إطلاق نار في شاطئ بونداي الشهير في سيدني.

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف: "قدّمنا العلاج لعدد من الأشخاص، ونقلنا في هذه المرحلة ثمانية أشخاص إلى مستشفيات مختلفة في سيدني".

وأظهرت مقاطع مصورة عددا كبيرا من المشاركين في الفعالية وهم يفرّون من المكان عقب إطلاق النار، وسط حالة من الهلع.

وأظهرت لقطات مصوّرة من مكان الحادث رجلين يرتديان ملابس سوداء وهما يطلقان النار باتجاه الشاطئ، فيما حاول الحشد الهروب والاحتماء.

وأكدت التقارير الإسرائيلية أن إطلاق النار الذي استهدف الفعالية الدينية التي نظمتها حركة "حباد"، أسفرت عن إصابة مبعوثين للحركة بجراح حرجة، وسط تقديرات بأن إطلاق النار أسفر عن مقتل إسرائيليين.

ردود فعل إسرائيلية

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة التي عقدت في مدينة ديمونا، إنه وجّه قبل أشهر رسالة إلى رئيس وزراء أستراليا، انتقد فيها سياسات حكومته.

وأضاف نتنياهو: "قبل عدة أشهر أرسلت رسالة إلى رئيس وزراء أستراليا. قلت له إن سياستهم تُغذّي معاداة السامية في، وقلت إنها تشجّع كراهية اليهود. معاداة السامية سرطان، وهي تنتشر عندما يلتزم القادة الصمت".

وفي وقت سابق، تطرّق الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى الحادث، وقال: "حذّرنا مرارًا حكومة أستراليا من ضرورة اقتلاع معاداة السامية المتفشية في دولتهم من جذورها".

وأضاف: "في هذه الساعات بالذات، يتعرّض إخوتنا وأخواتنا في سيدني بأستراليا لهجوم إرهابي أثناء إضاءة شمعة حانوكا. نحن نصلّي لشفاء الجرحى، ونعزّي بمحبة كبيرة عائلات القتلى، ونأمل أن نسمع أنباء أفضل".

وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، عن "صدمته" من الهجوم، واصفًا إياه بـ"الهجوم القاتل"، وقال: "هذه هي نتائج الانفلات المعادي للسامية في شوارع أستراليا خلال العامين الأخيرين، مع الهتافات المعادية للسامية والمحرِّضة مثل Globalise the Intifada".

وختم ساعر بالقول: "على حكومة أستراليا، التي تلقت عددًا لا يُحصى من الإشارات التحذيرية المسبقة، أن تصحو وتتحمّل مسؤولياتها".

من جانبه، قال وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية، عميحاي شيكلي، إنه أجرى خلال الساعة الأخيرة سلسلة اتصالات مع قيادات الجالية اليهودية في أستراليا، على خلفية ما وصفه بـ"أقسى وأخطر هجوم إرهابي وقع على الإطلاق ضد الجالية اليهودية في البلاد".

وتابع أن "حكومة قامت بتطبيع المقاطعات ضد اليهود لمجرد كونهم يهودًا، وطبّعت مسيرات رُفعت فيها أعلام القاعدة ومنظمة التحرير الفلسطينية وحماس، ولم تحرّك ساكنًا على مدار عامين إزاء حوادث معاداة سامية خطيرة، تتحمّل المسؤولية الكاملة عن المشاهد المروّعة التي شهدناها اليوم".

وشدد شيكلي على أن ما وصفه بـ"التقاعس الرسمي إزاء تصاعد معاداة السامية" أسهم، برأيه، في الوصول إلى هذا الهجوم ونتائجه.

بدوره، قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهار: "أنا مصدوم من الهجوم الإرهابي القاتل ضد إخوتنا في سيدني بأستراليا".

وأضاف: "يجب قول الحقيقة من دون تجميل: اعتراف أستراليا بدولة فلسطينية كان بمثابة مصادقة رسمية للإرهابيين على إيذاء اليهود".

معطيات إسرائيلية

وأفادت معطيات إسرائيلية بأن 1,654 حادثة وُصفت بأنها "معادية للسامية" سُجّلت في أستراليا بين تشرين الأول/أكتوبر 2024 وأيلول/سبتمبر 2025.

كما أشارت تقارير إسرائيلية إلى الإعلان مؤخرًا عن كشف خلية إيرانية قالت إنها نفّذت عمليات إحراق لكنس يهودية ومحال تجارية تعود ليهود في أستراليا.

ندد مجلس الأئمة الفيدرالي الأسترالي، وهو أكبر هيئة إسلامية في البلاد، بإطلاق النار "المروّع" الذي وقع الأحد وأودى بعشرة أشخاص عند شاطئ بونداي في سيدني.

وقال البيان إن "لا مكان لهذه الأعمال العنيفة في المجتمع"، وشدّد على ضرورة "محاسبة المسؤولين عنها وفق القانون، بما يضمن تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث".

وأضاف أن ما جرى يشكّل لحظة فارقة لرفض العنف بكل أشكاله، داعيًا إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة الاعتداءات التي تهدّد السلم المجتمعي، وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل.

وقال مجلس الأئمة: "قلوبنا وأفكارنا وصلواتنا مع الضحايا وعائلاتهم، ومع كل من شهد أو تأثر بهذا الهجوم الصادم عميق الأثر". وأضاف "إنها لحظة لجميع الأستراليين، بمن فيهم الجالية المسلمة الأسترالية، للوقوف معا بروح الوحدة والتعاطف والتضامن".

وقال رئيس الجمعية اليهودية الأسترالية، روبرت غريغوري، إن إطلاق النار "مأسوي" لكنه "كان متوقعا"، وأضاف "تم تحذير حكومة (أنتوني) ألبانيزي مرات كثيرة، لكنها فشلت في اتخاذ إجراءات كافية لحماية الجالية اليهودية".