نتنياهو يعين قائمين بأعمال مؤقتين بالمناصب الرفيعة كي ينصاعوا للحكومة

أفاد تقرير اليوم، الأحد، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يمتنع عن تعيينات في مناصب مركزية في مكتب رئيس الحكومة وفي مناصب اقتصادية هامة، في الوقت الذي تتزايد فيه مناصب شاغرة كهذه، لكنه يُعيّن فيها قائمين بأعمال مؤقتين.

وعيّن نتنياهو، الأسبوع الماضي، سكرتيره العسكري، رومان غوفمان، في منصب رئيس الموساد، علما أن ولاية رئيس الموساد الحالي، دافيد برنياع، ستنتهي بعد ستة أشهر. وذكر التقرير، الذي نشره موقع "زمان يسرائيل" الإخباري، أن نتنياهو كان يؤخر تعيين رئيس للموساد حتى فترة قصيرة قبل انتهاء ولاية رئيسه، وأن التعيين المبكر الآن هو أمر غريب.

وأشار التقرير إلى أنه من الجائز أن نتنياهو، بالرغم من تصريحاته حول استمرار ولاية حكومته حتى موعد الانتخابات المقبلة، في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، يدرك أن حل الكنيست ونهاية ولاية حكومته يمكن أن يحدث في أي وقت ولذلك أراد تعيين رئيس للموساد مواليا له، حتى في حال خسارته الانتخابات، وأن نتنياهو فعل ذلك لدى تعيينه رئيس الشاباك الجديد، دافيد زيني.

واعتبر التقرير أن العدد الكبير للمناصب الرفيعة الشاغرة يدل على "أسلوب إدارة مهمِل"، وأن "تعيين قائمين بالأعمال في مناصب رفيعة يضعهم في وضع مؤقت لفترة طويلة، ويعرضهم للإقالة في أي وقت، ومن شأن ذلك أن يجعلهم منصاعين مهنيا أمام المستوى السياسي، إذا أنهم غير دائمين في مناصبهم".

وأضاف التقرير أن أسلوب تعيين قائمين بأعمال "أصبح بنظر الجمهور الإسرائيلي أمرا طبيعيا منذ فترة". وعلى سبيل المثال، أقال نتنياهو رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، وبعد ذلك بشهرين عين نائب رئيس مجلس الأمن القومي، غيل رايخ، قائما بأعمال رئيس المجلس.

وعيّن نتنياهو دانيال هيرشكوفيتش، قائما بأعمال مفوض خدمات الدولة، في حزيران/يونيو الماضي، بعد انتهاء ولاية المفوض الأخير في المنصب، وهو هيرشكوفيتش نفسه، في أيلول/سبتمبر من العام الماضي. لكن التقرير أفاد بأن "هيرشكوفيتش تحول طوال فترة خدمته إلى ختم مطاطي لنتنياهو. وهو غير مبال بوجود مناصب كثير في خدمة الدولة خالية من مضمون أو من أشخاص، ولا يقدم للحكومة ملاحظات حول تعيينات مخالفة للقانون ومن خلال تناقض مصالح، وبضمن ذلك محاولة تعيين القاضي آشير كولا مسؤولا عن التحقيق ضد المدعية العامة العسكرية".

وبادر وزير القضاء، ياريف ليفين، إلى تعيين كولا ورفضته المحكمة العليا. وكرر ليفين المحاولة بتعيين القاضي المتقاعد، يوسف بن حامو، ليكون مسؤولا عن التحقيق نفسه، وقدم هيرشكوفيتش، وثائق إلى المحكمة العليا بادعاء ملاءمة بن حامو للمنصب، من دون الانصياع لتعليمات المحكمة العليا، التي رفضت التعيين.

ومنصب مدير عام مكتب رئيس الحكومة شاغرا منذ سنة، بعد أن عين نتنياهو مدير عام مكتبه السابق، يوسي شيلي، سفيرا في الإمارات، وسعى إلى تعيين رئيسة دائرة الميزانيات والمشاريع في مكتب رئيس الحكومة، دوريت شتاينمتس، مديرة عامة لمكتب رئيس الحكومة. إلا أن تعيينها واجه صعوبات بسبب سوء إدارتها لميزانيات منازل نتنياهو. وإثر ذلك، عينها نتنياهو، مؤخرا، كقائمة بأعمال مدير عام مكتب رئيس الحكومة.

ولا تزال عدة مناصب رفيع شاغرة حاليا، بينها أربعة قضاة في المحكمة العليا، الذين يرفض ليفين تعيين قضاة مكانهم بسبب رفضه الاعتراف برئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عَميت، ورفضه عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة.

ويمتنع نتنياهو عن تعيين وزراء مكان خمسة وزراء من حزبي شاس و"يهدوت هتوراة" الذين انسحبوا من الحكومة على خلفية أزمة قانون تجنيد الحريديين، وعين مكانهم الوزيرين ليفين وحاييم كاتس كقائمين بأعمال وزراء الصحة والداخلية والإسكان والرفاه، لكن الفترة القانونية لولاية قائم بأعمال وزير انتهت في هذه الأثناء، كما أن تعيين الوزيرين كقائمين بأعمال وزراء، إلى جانب استمرار في تولي مناصبهم الوزارية الدائمة "يلحق ضررا بالجمهور"، وفقا للتقرير.

ويرأس مؤسسة التأمين الوطني قائمون بأعمال منذ ثلاث سنين، "لأن الحكومة لا تنجح في تعيين مرشح ملائم وله خبرة في إدارة ميزانيات بمبلغ يزيد عن 25 مليار شيكل. ويبدو أنه لا يُبذل جهد حقيقي لتنفيذ التعيين"، حسب التقرير.

حاليا، لا يزال منصب رئيس الصناعات الجوية شاغرا، بسبب رفض وزير الأمن، يسرائيل كاتس، تعيين السفير الإسرائيلي السابق في الأمم المتحدة، غلعاد أردان، في المنصب على خلفية صراع قوى داخل حزب الليكود. وحاول كاتس تعيين شخص آخر في المنصب لكن لجنة التعيينات رفضته لأنها وجدت أنه ليس ملائما للمنصب.

ولا تزال أربع لجان في الكنيست تعمل بدون رؤساء منذ أكثر من شهرين، بسبب انسحاب حزبي شاس و"يهدوت هتوراة" من الائتلاف.

وأشار التقرير إلى أن أسلوب القائمين بأعمال اتسعت مؤخرا إلى داخل الجيش الإسرائيلي، بسبب منع كاتس تنفيذ تعيينات، ولذلك أعلن رئيس أركان الجيش، إيال زامير، مؤخرا، عن تعيين قائما بأعمال ضابط المدفعية الرئيسي.