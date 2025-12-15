إسرائيل ترصد ترميم حزب الله لقدراته أسرع من عمل الجيش اللبناني لتدميرها... تحرّكات دبلوماسية بلبنان

المنظومة الأمنية في إسرائيل، "رصدت أن وتيرة عمليات الجيش اللبناني أبطأ من وتيرة محاولات حزب الله لإعادة الإعمار، ولذلك يشنّ الجيش الإسرائيلي هجمات على لبنان بشكل يومي".

ترصد المنظومة الأمنيّة الإسرائيليّة، أن وتيرة عمليات الجيش اللبنانيّ المتعلقّة بنزع سلاح حزب الله، وتدمير مستودعاته، أبطأ من وتيرة محاولات الحزب لإعادة ترميم وإعمار قدراته، بحسب ما أورد تقرير صحافيّ إسرائيليّ، الإثنين.

وذكرت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكترونيّ، أنّ "الجيش الإسرائيليّ يرصد أن الجيش اللبناني يعمل على إنفاذ انتهاكات حزب الله للاتفاق مع إسرائيل، ولكنه يواجه صعوبات في العمليات داخل المناطق الشيعية من البلاد".

وأضاف التقرير، أن الجيش الإسرائيلي "يرصد أن اللبنانيين، يواجهون صعوبة في تدمير جميع مخابئ أسلحة حزب الله، والبنية التحتية الحساسة التي يحاول الحزب إعادة بنائها".

وبشأن ذلك، نقل التقرير عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، لم يسمّها، أن المنظومة الأمنية في إسرائيل، "رصدت أن وتيرة عمليات الجيش اللبناني أبطأ من وتيرة محاولات حزب الله لإعادة الإعمار، ولذلك يشنّ الجيش الإسرائيلي هجمات على لبنان بشكل يومي".

وبحسب المصادر ذاتها، فإن حركة حماس "تواصل عملياتها على الأراضي اللبنانية، وتسعى لترسيخ نفوذها، بمساعدة حزب الله".

(Getty Images)

يأتي ذلك، فيما التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الإثنين، في مكتبه بالمبعوث الأميركي إلى لبنان وسورية، توماس باراك.

وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيليّ "يُرجّح أن قرار عدم شنّ هجوم على لبنان في بداية الأسبوع، بعد إصدار إشعار إخلاء لسكان قرية يانوح جنوبيّ البلاد؛ لم يكن نتيجة ضغوط مُمارسة على إسرائيل".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الجيش اللبناني سعى إلى التحرُّك والعمل بنفسه إزاء مستودع الأسلحة الذي تدّعي الاستخبارات الإسرائيلية أنها كشفته؛ "وبالفعل، نفّذ الجيش اللبناني عمليات في الموقع، وبعد ساعات قليلة أصدر بيانًا ينفي فيه العثور على أي أسلحة"، بحسب التقرير.

وفي الوقت نفسه، ورغم محاولات حزب الله استعادة نفوذه ومكانته داخل لبنان، لا تُشير المنظومة الأمنية في إسرائيل إلى أي عمليات إعادة إعمار في المناطق القريبة من الحدود الإسرائيلية.

ويُقدّر الجيش الإسرائيليّ أن حزب الله يواجه صعوبة في العودة إلى هناك، ويعود ذلك جزئيًا إلى وجود خمسة مواقع عسكرية على الأراضي اللبنانية، لا تزال إسرائيل تحتلّها وتسيطر عليها بجنوب لبنان، مُواصلة خروقاتها لاتفاق وقف النار.

الجيش اللبناني ينظم جولة ميدانية لدبلوماسيين أجانب جنوب الليطاني

وفي سياق ذي صلة، نظّم الجيش اللبناني، الإثنين، جولة ميدانية لعدد من الدبلوماسيين الأجانب، للاطلاع على تطبيق المرحلة الأولى من خطة انتشاره جنوب الليطاني، جنوبي البلاد.

وذكر الجيش اللبناني في بيان، أنه "نظّم جولة ميدانية لعدد من السفراء والقائمين بأعمال السفارات والملحقين العسكريين (لم يحدد دولهم)، للاطّلاع على تطبيق المرحلة الأولى من خطة الجيش في قطاع جنوب الليطاني، وفق قرار السلطة السياسية، ومهماته على كامل الأراضي اللبنانية".

وأضاف أن الجولة كانت بحضور قائد الجيش، رودولف هيكل، وانطلقت من قيادة قطاع جنوب الليطاني في مدينة صور، "حيث استُهل اللقاء بالنشيد الوطني، ودقيقة صمت تكريما لأرواح شهداء الجيش".

(Getty Images)

وشدّد قائد الجيش بكلمة ألقاها على أن "الهدف الأساسي للمؤسسة العسكرية، هو تأمين الاستقرار، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية، وتواصل الاعتداءات".

وأشار إلى أن الجولة تهدف إلى "التأكيد على التزام الجيش بتطبيق القرار الدولي 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، وتنفيذ المهمات الموكلة إليه، رغم الإمكانات المحدودة".

ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 آب/ أغسطس 2006، إلى وقف العمليات القتالية بين "حزب الله" وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، جنوبيّ لبنان، باستثناء الجيش اللبناني، وقوة "يونيفيل".

وتخلّل اللقاء مع الدبلوماسيين "عرض إيجاز عن مهمات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية، والوضع العام في قطاع جنوب الليطاني، بالإضافة إلى طبيعة التعاون القائم مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الجيش في القطاع بالتنسيق مع لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)".

وأنشئت لجنة "الميكانيزم" بموجب وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" الساري منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وتقوم بمراقبة تنفيذه، وتضمّ كلا من لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".

ولفت البيان إلى أن الدبلوماسيين "أشادوا باحترافية الجيش ومهنيته في تنفيذ مهامه، مثمّنين التضحيات التي يقدمها عناصره في سبيل أداء واجبهم".

واختُتمت الجولة بـ"زيارة ميدانية شملت عددا من المراكز والمواقع التي طُبّقت فيها خطة الجيش، بمرافقة عدد من الضباط" وفق المصدر ذاته.

بيروت: تقديم الدعم للجيش استثمار في الاستقرار

وعدّ وزير الخارجية اللبناني، يوسف رَجّي، الإثنين، أن تقديم الدعم لجيش بلاده، "ليس عملا خيريا، بل يعد استثمارا إستراتيجيا في الاستقرار".

جاء ذلك خلال مشاركة رَجّي في مؤتمر "مجلس الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي" المنعقد للمرة الأولى منذ 8 سنوات في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وحضر المؤتمر الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، والمفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط دوبرافكا شويتزا، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي كلمته، قال رَجّي إن لبنان دخل خلال العام 2025 "مرحلة حاسمة في مسار استعادة الدولة".

(Getty Images)

وأشار إلى أن "القرار الحكومي الصادر في 5 آب/ أغسطس القاضي بحصر السلاح بيد الدولة عبر أجهزتها الأمنية الشرعية، يشكل محطة مفصلية في هذا الاتجاه".

وأضاف أن القرار "يعيد صلاحية الحرب والسلم إلى المؤسسات الدستورية، وينهي وجود جميع المجموعات المسلحة غير الشرعية، بما فيها حزب الله والفصائل الفلسطينية، إلى جانب بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".

وذكر أن الجيش اللبناني يباشر تنفيذ القرار "انعكاسا لإرادة الغالبية الساحقة من اللبنانيين الرافضين لمنطق الدويلة داخل الدولة".

ولفت إلى أن التنفيذ يبدأ من جنوب نهر الليطاني جنوبي البلاد، على أن تُنجز المرحلة الأولى قبل نهاية العام الحالي، ويكتمل التنفيذ على كامل الأراضي اللبنانية مع نهاية العام 2026.

ومعربا عن أمله في استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسة العسكرية، قال رَجّي إن تقديم الدعم للجيش اللبناني "ليس عملا خيريا، بل استثمار إستراتيجي في الاستقرار".

وشدّد على أن "نجاح مسار استعادة الدولة يتطلب التزام إسرائيل بتعهداتها، بما في ذلك الانسحاب من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في جنوبي لبنان، والإفراج عن المعتقلين اللبنانيين (20 معتقلا)، والالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024".

وقال رجي إن لبنان أبدى "استعدادا للتهدئة والحوار" مع إسرائيل، مشيرا إلى "أن العودة إلى إطار اتفاق الهدنة عام 1949 تبقى المسار الأكثر مصداقية لتحقيق الاستقرار على الحدود الجنوبية، إلى حين التوصل إلى سلام شامل وفقا لمبادرة السلام العربية".

وقبل أسابيع، بدأت مفاوضات لبنانية إسرائيلية بضغوط أميركية وأوروبية، ضمن اللجنة المشرفة على تنفيذ وقف إطلاق النار، لدفع الجانبين إلى خفض التوتر، وإتاحة مناخ مناسب لتفعيل تهدئة مستدامة.

وفي الشق الأمني، شكر رجي الاتحاد الأوروبي على "دعمه التقني في إدارة الحدود مع سورية"، مؤكدا تطلع لبنان إلى توسيع هذا التعاون وتعميقه.

ودعا إلى بدء نقاش استشرافي بشأن الواقع الأمني في جنوبي لبنان لما بعد العام 2026، في ضوء قرار مجلس الأمن المتعلق بقوات يونيفيل الأممية المتوقع انسحابها أواخر العام المقبل، مرحبا بإمكانية مشاركة الاتحاد الأوروبي في السياسة الأمنية والدفاعية.

وفي آب/ أغسطس الماضي، جدد مجلس الأمن الدولي تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" لعام إضافي هو الأخير قبل إنهاء مهمّة القوّة التي تنتشر في جنوب لبنان، منذ نحو 5 عقود.

لبنان والاتحاد الأوروبي يدعوان إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة

وعبّر لبنان والاتحاد الأوروبي، الإثنين، عن قلقهما من انتهاكات إسرائيل المستمرة لوقف إطلاق النار جنوبي لبنان، ودعيا تل أبيب إلى "الانسحاب من الأراضي اللبنانية، واحترام القانون الإنساني الدولي".

(Getty Images)

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب انعقاد الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد كايا كالاس، ووزير الخارجية اللبناني، يوسف رَجّي.

وجدد الطرفان في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، "التزامهما بتعزيز الشراكة الثنائية ودعم اتفاقية الشراكة وأولوياتها".

وبحسب البيان "جدد الاتحاد الأوروبي تأكيد دعمه للإصلاحات التي أطلقتها السلطات اللبنانية الجديدة برئاسة الرئيس، جوزيف عون، ورئيس الحكومة، نواف سلام"، داعيا إلى "ضرورة نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة غير الشرعية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 1701".

وفي 5 آب/ أغسطس الماضي، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بيد الدولة ومن ضمنه ما يملكه "حزب الله"، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية 2025.

لكن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، قال في أكثر من مناسبة، إن الحزب يرفض ذلك، ويطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن تحوّله في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

كما عمدت إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلّها منذ عقود.