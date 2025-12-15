إيقاف جلسة محاكمة نتنياهو بعد وصول رئيس برلمان باراغواي إلى قاعة المحكمة

في إطار محاولات نتنياهو التهرب من محاكمته، رئيس برلمان باراغواي يحضر إلى المحكمة برفقة رئيس الكنيست، ونتنياهو يدعي أنه "يحدث شيئا كبيرا في أميركا الجنوبية. ومهم جدا ومحرج ألا أتمكن من لقائه لربع ساعة"

أوقف القضاة جلسة محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بعد ساعة من بدء شهادته أمامهم، بسبب وصول رئيس برلمان باراغواي، راؤول لاتوري، إلى قاعة المحكمة المركزية في تل أبيب.

ويبدو أن حضور لاتوري إلى المحكمة في تل أبيب يأتي إطار محاولات نتنياهو التهرب من المحاكمة. وكان نتنياهو قد طلب، الخميس الماضي، إلغاء جلسة محاكمته اليوم، وقرر القضاة تقصير الجلسة لساعتين ونصف الساعة.

ووصل لاتوري إلى المحكمة برفقة رئيس الكنيست، أمير أوحانا. وقال لاتوري لنتنياهو إنه "نحن هنا من أجل التعبير عن دعمنا الكامل. وأنا أحد المعجبين بك وأعتقد أنك أحد الزعماء الهامين في العالم الحر. وأبلغني أخي هنا (في إشارة إلى أوحانا) مدى عدم نزاهة هذه المحاكمة".

وادعى نتنياهو أمام القضاة قبيل وصول لاتوري إلى قاعة المحكمة أنه "يحدث شيئا كبيرا في أميركا الجنوبية. ومهم جدا ومحرج ألا أتمكن من لقائه لربع ساعة"، وألمح إلى أن لاتوري في طريقه إلى قاعة المحكمة، وقال إنه إذا حضر سيلتقي معه "لعدة دقائق".

وقبل قرار القضاة بوقف الجلسة، طلب نتنياهو تقصير الجلسة بساعة أخرى من أجل الاستعداد للقائه المتوقع مع المبعوث الأميركي إلى سورية، توم باراك، وكرر تذمره من قرار القضاة بأن يحضر جلسات محاكمته ثلاثة أيام أسبوعيا وادعى أنه يبذل جهدا كبيرا من أجل الاستجابة لقرار القضاة، وأنه "مطالب ببذل جهد مضاد كي يعنى بشؤون الدولة".

وألغى القضاة جلسة محاكمة نتنياهو، الأسبوع الماضي، استجابة لطلبه وبادعاء أنه سيعقد "لقاء سياسيا عاجلا" وبسبب إرغامه على إلقاء خطاب في الكنيست على إثر طلب 40 عضو كنيست من المعارضة.

لكن نتنياهو لم يعقد لقاء سياسيا في ذلك اليوم، وإنما زار قاعدة عسكرية برقية وزير الأمن، يسرائيل كاتس، لاستقبال مجندين جدد، وبعد ذلك توجه إلى مستشفى "شبيا" لزيارة جنود أصيبوا في اشتباك مسلح في سورية.