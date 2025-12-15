انخفاض التضخم في إسرائيل إلى 2.4% خلال نوفمبر

أظهرت معطيات رسمية تراجع مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل بنسبة 0.5% خلال تشرين الثاني/نوفمبر، ما خفّض معدل التضخم السنوي إلى 2.4%، بالتوازي مع استمرار انخفاض أسعار الشقق بوتيرة طفيفة.

انخفض مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل بنسبة 0.5% خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في تراجع فاق التقديرات قليلًا، ما أدى إلى انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 2.4%، وفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية التي نُشرت مساء اليوم، الإثنين.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر سجّل انخفاضًا بنسبة 0.5%، مقارنة بانخفاض قدره 0.4% في الشهر ذاته من العام الماضي، ما يعني تسجيل انخفاض إضافي بنحو 0.1% في معدل التضخم السنوي، ليستقر عند 2.4%.

وبالتوازي، واصلت أسعار الشقق السكنية تراجعها للشهر الثامن على التوالي. وأفادت المعطيات بأن أسعار الشقق ارتفعت خلال العام الأخير بنسبة 0.1% فقط، في ما اعتُبر عمليًا حالة جمود شبه كاملة في سوق الإسكان.

وأظهرت البيانات المتعلقة بسوق الإيجارات أن بدل الإيجار عند تجديد العقود ارتفع بنسبة 2.8%، فيما ارتفع بدل الإيجار في العقود الجديدة بنسبة 4.7%، ما يشير إلى استمرار الضغوط في سوق الإيجارات رغم تباطؤ أسعار الشقق.

وأظهر تحليل صفقات البيع المنفذة خلال شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 2025، مقارنة بالصفقات المنفذة خلال شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2025، انخفاضًا في أسعار الشقق بنحو 0.5%.

كما أظهرت مقارنة أسعار الصفقات المنفذة خلال شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 2025 مع الفترة الموازية من العام الماضي، أن الارتفاع السنوي في أسعار الشقق كان طفيفًا للغاية، وبلغ نحو 0.1% فقط.

وفي الشهر الماضي، قررت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25% لتستقر عند 4.25%، في أول خفض للفائدة منذ نحو عامين. وقال بنك إسرائيل في بيان له إن "التضخم السنوي تراجع، وبلغ في المؤشرين الأخيرين نحو 2.5%".

وأضاف البنك أن "التقديرات تشير إلى احتمال تسجيل ارتفاع طفيف في التضخم بنهاية العام، قبل أن يعود للانخفاض ويستقر لاحقًا حول مركز النطاق المستهدف".

وفي السياق الاقتصادي الأوسع، أفادت المعطيات بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل شهد "تعافيًا" خلال الربع الثالث من العام، حيث توسع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية بلغت 12.4%، رغم بقائه دون مستواه طويل الأمد.