الاحتلال يطلق النار على مركبة عند حاجز قرب بيت لحم ويزعم: تقل "متسللين"

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إن قواته أطلقت النار باتجاه مركبة قرب حاجز عسكري غرب مدينة بيت لحم جنوبيّ الضفة الغربية، مدّعيًا أن المركبة كانت تقلّ "متسللين" اجتازوا الحاجز واندفعوا باتجاه القوة العسكرية.

وزعم الجيش، في بيان، أن القوة ردّت بإطلاق النار من دون تسجيل إصابات، وأن المركبة انسحبت من المكان، مضيفًا أنه تم تحويل متابعة الحادث إلى الشرطة الإسرائيلية. وشددت مصادر عسكرية أن الحادث "لا يُعد عملية".

وجاء هذا التحديث بعد ساعات من بيان أولي أعلن فيه جيش الاحتلال تلقي بلاغ عن حادث إطلاق نار في محيط حاجز "بيتار عيليت"، مشيرًا في حينه إلى أن التفاصيل ما تزال "قيد الفحص".

وفي أعقاب البيان الأول، تحدثت مصادر أمنية إسرائيلية عن أن قوة عسكرية أطلقت النار في الهواء باتجاه مركبة فلسطينية وُصفت بأنها "مشتبه بها"، في وقت جرى فيه التحقق من تقارير عن "إصابة محتملة" في المكان، قبل أن تتراجع الرواية لاحقًا عن وجود إصابات.

وفي وقت سابق اليوم، فرضت قوات الاحتلال طوقًا أمنيًا مشددًا على مدينة بيت لحم وعدد من القرى المحيطة بها، عقب ادعاءات إسرائيلية عن محاولة مركبة فلسطينية تنفيذ عملية دهس قرب مفترق مستوطنة "غوش عتصيون".

وبحسب هذه الادعاءات، لاحقت قوات الاحتلال مركبة قالت إنها حاولت دهس شرطي إسرائيلي قبل أن تنسحب من المكان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ولم يصدر في المقابل أي تعليق فلسطيني رسمي على هذه المزاعم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد ميداني متواصل في محافظة بيت لحم، تزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في المنطقة، والتي أسفرت في وقت سابق اليوم عن استشهاد الشاب الفلسطيني مهيب أحمد جبريل بعد إطلاق النار عليه في بلدة تقوع شرقي المدينة.