الاحتلال يعلن عزمه هدم مبانٍ في مخيم نور شمس بذرائع "عملياتية"

الجيش الإسرائيلي يعلن عزمه هدم عدد من المباني في مخيم نور شمس شرقي طولكرم، مدّعيًا "حاجة عملياتية"، في خطوة تأتي ضمن عدوان متواصل على مخيمات شمال الضفة أسفر عن تدمير واسع وتهجير عشرات آلاف الفلسطينيين، وسط انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدوانه المتصاعد على مخيم نور شمس للاجئين شرقي مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة، معلنًا قراره هدم عدد من المباني داخل المخيم، في خطوة تأتي ضمن الهجوم الواسع والمتواصل على مخيمات شمال الضفة منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقال جيش الاحتلال، في بيان رسمي، إن "قائد المنطقة الوسطى، اللواء آفي بلوط، أصدر أمرًا بهدم عدد من المباني في مخيم نور شمس، بدعوى وجود حاجة عملياتية واضحة وضرورية"، فيما أفادت مصادر مطلعة أن القرار يضع نحو 25 مبنى تحت خطر الهدم اعتبارا من 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وزعم البيان أن "المخيمات في شمال الضفة الغربية تُعد مراكز ثقل لنشاطات إرهابية تنطلق من داخل تجمعات سكانية"، مضيفًا أن الجيش "يواصل العمل على تشكيل الواقع الميداني بهدف منع إعادة تمركز المسلحين في المخيمات، وفي شمال الضفة على وجه الخصوص".

وأضاف أنه "حتى اليوم، وبعد عام على بدء النشاط العسكري في المخيمات، لا تزال القوات تعثر على ذخيرة ووسائل قتالية وعبوات ناسفة تُستخدم من قبل تنظيمات مسلحة في المنطقة، وتشكل خطرًا على قوات الجيش وعلى حريته العملياتية"، على حد تعبيره.

وادّعى كذلك أنه "خلال نشاط القوات في الشهر الأخير، جرى العثور على عبوات ناسفة جديدة إضافية داخل المخيمات".

وبحسب بيان الاحتلال، فقد قامت "الإدارة المدنية"، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بـ"إبلاغ عدد من سكان مخيم نور شمس بنيّة الجيش هدم مبانٍ داخل المخيم، مع منحهم إمكانية إخلاء مقتنياتهم".

وزعم جيش الاحتلال أن "قرار هدم المباني اتُخذ بعد دراسة متأنية، مع تقليص نطاق الهدم إلى الحد الأدنى المطلوب، وبعد بحث بدائل أخرى".

في المقابل، كانت محافظة طولكرم قد أعلنت، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قرر هدم 25 مبنى في مخيم نور شمس، في تصعيد جديد ضمن عملياته العسكرية شمالي الضفة الغربية.

وقال محافظ طولكرم، عبد الله كميل، إن الجيش الإسرائيلي أصدر "قرارًا عسكريًا جديدًا بهدم 25 بناية في مخيم نور شمس"، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والبعثات الدبلوماسية والسفارات "بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا القرار".

وأكد كميل أن القرار "يشكل استمرارًا للعنجهية الإسرائيلية وجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في مخيمي طولكرم ونور شمس"، مشيرًا إلى أنه يأتي "ضمن عمليات تدمير وتخريب ممنهجة تستهدف المدنيين وممتلكاتهم، وما نتج عنها من نزوح قسري واسع".

وشدد محافظ طولكرم على أن هذه الإجراءات "تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، والأعراف والمواثيق الدولية، وقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

ومنذ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانًا واسعًا شمالي الضفة الغربية، بدأه في مخيم جنين، ثم امتد إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، وأسفر عن تدمير مئات المنازل وتهجير أكثر من 50 ألف فلسطيني.

وأدى هذا العدوان إلى هدم آلاف الوحدات السكنية، وتغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية للمخيمات، عبر شق طرق جديدة داخلها وتنفيذ عمليات هدم واسعة النطاق وتهجير الآلاف من السكان.

ووفق معطيات فلسطينية، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد ما لا يقل عن 1094 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.