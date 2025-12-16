تقرير: مصادقة إسرائيل على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة بالتنسيق مع إدارة ترامب

رئيس الشاباك: مخاطر أسر إسرائيليين "لم تتراجع وإنما ارتفعت، ويوجد ثمن للشكل الذي دفعناه على تحرير مخطوفين"* الكابينيت صادق على "مساعدات إنسانية إسرائيلية للدروز والمسيحيين في سورية" بزعم "وجود مصالح مشتركة"

قال رئيس الشاباك، دافيد زيني، خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، يوم الخميس الماضي، إن الخطر على أسر إسرائيليين "لم يتراجع، وإنما يرتفع باستمرار"، بادعاء أنه "يوجد ثمن للشكل الذي دفعناه على تحرير مخطوفين".

وقالت ثلاثة مصادر حضرت اجتماع الكابينيت إن أقوال زيني لم تكن وجهة قدمها باسم الشاباك حول اتفاقات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وإنما جاءت في إطار مداولات الكابينيت حول إجراءات حراسة رحلات جوية، حسبما نقلت عنهم صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الثلاثاء.

وأشارت المصادر إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها زيني حول هذا الموضوع في الكابينيت، وهو يتحدث عن أن منظمات إرهابية وأعدائنا رأوا أن خطف إسرائيليين مجدٍ، وأنه تزايد خطر خطف إسرائيليين في البلاد وخارجها".

وناقش الكابينيت "مطولا"، بحسب الصحيفة، قانون إعدام أسرى فلسطينيين، الذي برر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال الاجتماع، سنّه بقوله إنه "لا شك في أن صفقات تحرير مخربين مقابل استعادت المخطوفين خلال الحرب ستشجع على تنفيذ عمليات خطف في المستقبل".

وصادق الكابينيت خلال اجتماعه على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة جديدة وبؤرة استيطانية عشوائية في أنحاء الضفة الغربية. وأفادت الصحيفة بأنه تم تنسيق هذا القرار مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "التي طلبت الحفاظ على سرية القرار"، لكنه تسرب إلى وسائل الإعلام، يوم الجمعة الماضي.

وصادق الكابينيت على قرار حول "مساعدات إنسانية إسرائيلية للدروز والمسيحيين" في الأراضي التي تحتلها إسرائيل في سورية، منذ سقوط نظام بشار الأسد، قبل سنة، بزعم "وجود مصالح إسرائيلية مشتركة مع الأقليات في سورية، وإبعاد جهات معادية"، بحسب الصحيفة.