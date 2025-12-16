ثاني أيام "الحانوكا": نتنياهو يقتحم البراق والمستوطنون يدنسون الأقصى

تشهد هذه المناسبة استغلال جماعات الهيكل المتطرفة لأي فرصة لتعزيز تواجدها داخل الأقصى وفرض طقوس جديدة، في محاولة لترسيخ السيطرة الإسرائيلية وطمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة.

في ثاني أيام عيد الأنوار اليهودي "الحانوكا"، اقتحم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ساحة حائط البراق، بالتزامن مع اقتحام مجموعات المستوطنين باحات المسجد الأقصى صباح الثلاثاء، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأكدت مصادر مقدسية أن نتنياهو حضر إلى البراق لإحياء ما يسمى بعيد "الحانوكا"، بينما اقتحم المستوطنون المسجد من باب المغاربة على شكل مجموعات، تجولوا في ساحاته وأدوا طقوسا تلمودية.

وفي خطوة لافتة، أضاء المستوطنون شمعدانا عند باب القطانين الخارجي، معلنين عزمهم إضاءة شمعة جديدة في كل ليلة من ليالي العيد الثمانية.

وتزامنت عملية الإضاءة مع وصلات رقص وصلوات على الدرج المواجه للباب، وسط إغلاق الاحتلال اليومي للباب قبل صلاة العشاء، لمنع المصلين من دخوله وإتاحته للمستوطنين فقط.

وخلال الأيام الماضية، كثفت الجماعات الاستيطانية الدعوات لاقتحام الأقصى وإحياء طقوس "الحانوكا"، أبرزها إشعال الشمعدان ومسيرة "المكابيين" في أزقة البلدة القديمة.

وردا على ذلك، أطلقت جهات فلسطينية واسعة دعوات للحشد والرباط لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين في المسجد المبارك.

ويعتبر "الحانوكا" من أكثر الأعياد اليهودية ارتباطا بـ "الهيكل" المزعوم، إذ يسعى اليهود من خلاله إلى إحياء ذكرى تدشين وبناء الهيكل، ويشكل الشمعدان أبرز رموز العيد الذي يستمر ثمانية أيام.

وتشهد هذه المناسبة استغلال جماعات الهيكل المتطرفة لأي فرصة لتعزيز تواجدها داخل الأقصى وفرض طقوس جديدة، في محاولة لترسيخ السيطرة الإسرائيلية وطمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة.