رئيس الموساد يتوعّد إيران: لن نسمح باتفاق نووي "سيئ"

رئيس الموساد يحذر من "استمرار سعي إيران لتطوير قدرات نووية"، مشددا على أن إسرائيل "لن تسمح باتفاق سيئ"، ومتوعدًا بملاحقة منفذي هجوم سيدني ومرسليهم "الإيرانيين" على حد مزاعمه.

حذّر رئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، مساء الثلاثاء، من أن إيران "لم تتخلّ عن طموحها لتدمير دولة إسرائيل"، وزعم أنها "ستندفع قدمًا نحو تطوير قنبلة نووية في اللحظة التي تُتاح لها الفرصة".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في حفل أقيم في ديوان الرئاسة الإسرائيلي بمناسبة عيد "الأنوار" (حنوكا) اليهودي، شهيد كذلك تكريم 12 عنصرا في صفوف الجهاز لـ"مساهمتهم الخاصة" في عمليات أمنية واستخباراتية.

وقال برنياع إن طهران "تعتقد أنها ستتمكن من خداع العالم مجددًا عبر التوصّل إلى اتفاق نووي سيّئ"، مضيفًا: "لم نسمح ولن نقبل باتفاق سيّئ أن يتحقق".

وتابع: "فكرة مواصلة تطوير قنبلة نووية ما زالت تنبض في قلوبهم، وتقع علينا مسؤولية ضمان ألا يُفعَّل مشروعهم النووي أبدًا، بعدما تعرّض لضربة قاسية، وبالتعاون الوثيق مع الأميركيين".

وزعم رئيس الموساد أن المشروع النووي الإيراني "تعرّض لضربة قاسية"، وقال إن على إسرائيل "مسؤولية التأكد من أن المشروع النووي، الذي تضرّر بشدة، وبالتعاون الوثيق مع الأميركيين، لن يُفعَّل أبدًا".

وتطرّق برنياع إلى الهجوم الذي استهدف احتفالًا يهوديًا بعيد حانوكا في سيدني، وقال: "سنجد المنفذين ومرسليهم الإيرانيين، وكذلك الجهاديين، أينما فرّوا، وسنحاسبهم".

واعتبر أن استهداف المدنيين "كان وما زال جزءًا من الإستراتيجية الأمنية للنظام الإيراني الحالي".