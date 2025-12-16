قائد سلاح الجو الإسرائيلي يلتقي نظراءه في اليونان وقبرص... "في ظل التحركات التركية"

لقاءات عسكرية رفيعة تعقدها إسرائيل مع اليونان وقبرص لتعزيز التعاون الجوي في شرق المتوسط، على خلفية قلق متزايد من تحركات تركيا الإقليمية.

تابع سلاح الجو الإسرائيلي، خلال الأيام الأخيرة، تحركات إقليمية لتعزيز تحالفاته العسكرية في شرق المتوسط، عبر لقاءات عقدها قائد سلاح الجو، تومر بار، مع كبار قادة سلاحي الجو في قبرص واليونان.

يأتي ذلك في ظل تصاعد القلق الإسرائيلي من مساعي تركيا لتوسيع نفوذها العسكري في المنطقة، ولا سيما في سورية وشرق المتوسط، بحسب هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء.

وذكر التقرير أن الاجتماعات عُقدت في قبرص، ووصفت بأنها "إستراتيجية" وتهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الدول الثلاث، وتوسيع أنماط العمل المشترك في المجال الجوي.

وبحسب التقرير، تناولت المحادثات تعميق التنسيق العملياتي، وتبادل الخبرات في العمل الجوي، إلى جانب تعزيز ما تصفه إسرائيل بـ"التحالف الإقليمي" مع سلاحَي الجو القبرصي واليوناني، وهو تعاون تعتبر إسرائيل إنه "أثبت نجاعته" خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على إيران في حزيران/ يونيو الماضي.

وأشار التقرير إلى أن هذه اللقاءات جاءت على خلفية محاولات تركية متواصلة لتعزيز حضورها العسكري في المنطقة، خصوصًا في سورية وشرق المتوسط، وهو ما تعتبره إسرائيل عامل ضغط إضافيًا على أمنها الإقليمي.

وفي سياق متصل، كانت وكالة "رويترز" قد أفادت، بأن اليونان تجري محادثات مع إسرائيل لشراء أنظمة دفاع جوي ومدفعية متطورة، يُفترض أن تُستخدم ضمن منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات لمواجهة التهديدات الجوية.

وأعلنت أثينا، في وقت سابق، نيتها استثمار نحو 28 مليار يورو حتى عام 2036 لتحديث قواتها المسلحة، بينها نحو 3 مليارات يورو لتطوير منظومة دفاع جوي وصاروخي تحمل اسم "درع أخيل"، إلى جانب خطط لشراء طائرات مقاتلة وفرقاطات وغواصات جديدة من الولايات المتحدة ودول أوروبية.