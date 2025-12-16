مصلحة سجون الاحتلال: لا تغيير في ظروف الأسرى وسياسة بن غفير "ناجعة"

مصلحة سجون الاحتلال تنفي نيتها تغيير ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، وتزعم أن تشديد الإجراءات داخل السجون يخدم "الردع"، وذلك عقب تصريحات لمفوض السجون أثارت مخاوف من تصعيد واسع داخل أقسام احتجاز الأسرى الفلسطينيين.

أعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنها لا تعتزم إحداث أي تغيير على ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، مدعية أن السياسة المتّبعة داخل السجون، ويقودها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، "ناجعة وتخدم الردع".

جاء ذلك في بيان رسمي، في أعقاب تصريحات لمفوض السجون، كوبي يعقوبي، أثارت جدلًا واسعًا حول أوضاع أقسام احتجاز الأسرى الذين يتعرضون لحملة قمع غير مسبوقة وانتهاكات حقوقية أسفرت عن استشهاد العشرات.

وقالت مصلحة سجون الاحتلال إن تصريحات مفوض السجون "أُخرجت عن سياقها"، وادعت أنها جاءت "على خلفية آمال الأسرى الأمنيين بصفقة تبادل، وليس لها علاقة بظروف الاعتقال داخل السجون".

وأضاف البيان أن "جميع الجهات الأمنية ترى أن ظروف اعتقال الأسرى الأمنيين الحالية مفيدة للردع"، مشددة على أنه "لا توجد أي نية لتغيير ظروف الأسرى الأمنيين".

وتابع البيان أن مصلحة السجون "مستعدة لكل سيناريو"، وأن "أي محاولة من قبل المخربين لرفع رؤوسهم ستُواجَه بيدٍ من حديد"، على حد تعبيره.

وشددت مصلحة السجون على أن "سياسة الحوكمة والسيطرة" التي يقودها بن غفير ومفوض السجون “تعمل بشكل جيد”، مؤكدة أنه “لا نية للعودة إلى الوراء”.

وكان مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية، يعقوبي، قد قال خلال اجتماع لجنة الأمن القومي في الكنيست، في وقت سابق اليوم، إن "الواقع في الأقسام الأمنية تغيّر"، وإن الأسرى الفلسطينيين "أثبتوا قدرات عملياتية".

وأضاف يعقوبي أن "الأمل بالتحرر الذي كان لدى الأسرى تحوّل إلى يأس"، معتبرًا أن مصلحة السجون "في بداية حدث داخل السجون"، ومضيفًا: "الحرب عندنا توشك أن تبدأ"، في إشارة إلى حالة توتر وغليان داخل الأقسام.

وأشار يعقوبي إلى أن مصلحة السجون "تعمل منذ عامين على تأهيل نفسها لليوم الذي ستشتعل فيه الأقسام"، وأنها تستعد "لاحتمال مواجهة واسعة النطاق".

وفي السياق ذاته، قال رئيس شعبة العمليات في مصلحة السجون، أفيحاي بن حامو، إن هناك "علاقة مباشرة" بين هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وتصرفات الأسرى داخل السجون.

وادعى بن حامو أن الأسرى "يميزون بين أنواع الأقفال والشبك"، وأنهم كانوا يعتقدون أنهم "سيتحررون ويعودون إلى بيوتهم"، لكنهم "يدركون الآن أن الأبواب أُغلقت"، على حد قوله.

وزعم بن حامو أن مصلحة السجون عثرت على "خرائط للزنازين والأقسام داخل السجون"، وأن الأسرى وضعوا علامات تشير إلى أماكن وجود السجانين وعددهم في كل قسم.

وأضاف: "في العام الماضي عرضنا وسائل قتالية بدائية، أما في السنة الأخيرة فقد ضبطنا خرائط تفصيلية للأقسام، مع إشارات إلى مواقع السجانين، في محاولة لكسر منظومة الأمن".

تأتي هذه التصريحات والتهديدات في وقت تسجّل فيه الحركة الأسيرة الفلسطينية المرحلة الأكثر دموية في تاريخها منذ عام 1967، مع ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم إلى 322 شهيدًا، في ظل استمرار الإخفاء القسري لعشرات معتقلي غزة داخل سجون الاحتلال.

ويُنظر إلى تصعيد الخطاب الرسمي لمصلحة السجون على أنه تمهيد لتشديد الإجراءات وتصعيد عمليات القمع بحق الأسرى، في سياق سياسة أمنية تُبرَّر تحت عناوين "الردع" و"السيطرة"، وسط انتقادات حقوقية متصاعدة.