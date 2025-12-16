"موسم إنفلونزا قاسٍ": الصحة الإسرائيلية توصي بارتداء الكمامات للفئات المعرّضة للخطر

وزارة الصحة تحذّر من موسم إنفلونزا مبكر وأكثر حدّة، وتدعو إلى تسريع التطعيم وارتداء الكمامات للفئات المعرّضة للخطر والطواقم الطبية، في ظل تسجيل وفيات بين الأطفال وارتفاع معدلات الإصابة.

أوصت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بالإسراع في تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا، وبالنظر في ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والتجمعات من قبل الفئات المعرّضة للخطر، إضافة إلى الطواقم الطبية والزائرين في دور المسنين، وذلك في ظل مؤشرات على موسم إنفلونزا مبكر وأكثر حدّة من المعتاد خلال شتاء 2025–2026.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت الوزارة، في بيان، إن معطياتها تشير إلى ارتفاع غير اعتيادي ومبكر في معدلات الإصابة بالإنفلونزا، سواء عالميًا أو محليًا، مع تسجيل وفيات بين الأطفال خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدة أن هذه المعطيات دفعتها إلى تشديد توصيات الوقاية والاستعداد.

وأوضحت وزارة الصحة أن الموسم الحالي يتأثر بانتشار سلالة فرعية جديدة من إنفلونزا A من نوع A(H3N2)، المعروفة بالسلالة K، والتي تتميز بقدرة انتشار أوسع مقارنة بمواسم سابقة، وهو ما يفسّر الارتفاع المبكر في أعداد المصابين.

وفي إسرائيل، أفادت الوزارة بوفاة أربعة أطفال خلال الأسابيع الثلاثة الماضية نتيجة مضاعفات الإنفلونزا، ثلاثة منهم لم يتلقوا التطعيم، فيما كان طفل واحد يعاني من أمراض مزمنة.

وشددت على أن المعطيات الحالية لا تشير، حتى الآن، إلى ازدياد غير اعتيادي في شدة المرض أو نسب الاستشفاء لدى الأطفال مقارنة بحجم الإصابات.

وفي إطار الاستعدادات، عقدت وزارة الصحة اجتماعًا موسعًا لفريق علاج الأوبئة، أيّد خلاله الخبراء دعوة الوزارة لتسريع حملة التطعيم ضد الإنفلونزا، تحسبًا لاحتمال تفشٍ أوسع خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع ملحوظ في الإقبال على التطعيم عقب هذه الدعوة، إذ بلغ عدد المطعّمين حتى الآن أكثر من مليون ونصف شخص، أي نحو 16% من السكان.

وبيّنت أن نسبة التطعيم بين من هم فوق سن 65 عامًا وصلت إلى 50.1% هذا الموسم، مقارنة بنحو 55% في شتاء 2022–2023.

وبسبب التخوف من موسم إنفلونزا قاسٍ، أوصت الوزارة الفئات المعرّضة للخطر (من جيل 65 فما فوق والذين يعانون من أمراض مزمنة) بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والتجمعات، كما أوصت بارتداء الكمامات من قبل الطواقم الطبية والزائرين في دور المسنين ودور العجزة.

وأكدت وزارة الصحة توصيتها بتطعيم جميع السكان من عمر ستة أشهر فما فوق، مع تشديد خاص على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، مشيرة إلى أن اللقاحات المتوفرة لموسم 2025–2026، والتي يُحدَّد تركيبها سنويًا من قبل منظمة الصحة العالمية، توفّر حماية ملموسة من الإصابة الشديدة والوفيات، وفق معطيات أولية.

وعلى الصعيد العالمي، لفتت الوزارة إلى أن المعطيات تشير إلى بداية مبكرة لموسم الإنفلونزا في عدد من الدول، لا سيما في أوروبا وشرق آسيا، مع تسجيل معدلات إصابة أعلى من المتوقع.

وفي السياق ذاته، ذكرت الوزارة أنها وجّهت المستشفيات إلى تعزيز الطواقم في أقسام الطوارئ والطب الباطني، في إطار الاستعداد الشتوي وتقليل الضغط المتوقع على المنظومة الصحية.

ووفقًا لمعطيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، سُجّل خلال الأسبوع 49 دخول 513 مريضًا جديدًا إلى المستشفيات بسبب إنفلونزا A، إضافة إلى حالة واحدة من إنفلونزا B، في وقت تواصل فيه وزارة الصحة مراقبة تطورات الموسم وتحديث توصياتها تبعًا للمعطيات.