ألمانيا توسّع صفقة "حيتس 3" لتصبح أكبر صفقة سلاح في تاريخ إسرائيل

وافق البرلمان الألماني (البوندستاغ) على توسيع صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "حيتس 3"، بقيمة تُقدّر بنحو 3.1 مليارات دولار إضافية، لترتفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى أكثر من 6.7 مليارات دولار، في أكبر صفقة تصدير أمني في تاريخ إسرائيل.

جاء ذلك وفق إعلان صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء؛ وأفادت الوزارة بأن التوسعة الجديدة تُكمل صفقة بيع منظومة الدفاع الجوي لإلمانيا، والتي وُقّعت قبل نحو عامين بقيمة 3.6 مليارات دولار.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاق الموسّع ينص على زيادة كبيرة في وتيرة إنتاج صواريخ الاعتراض وقاذفات منظومة "حيتس 3"، على أن تُسلَّم للجيش الألماني، بما من شأنه تعزيز قدراته في مجال الدفاع الجوي بعيد المدى.

وأضافت أن القيمة الإجمالية للصفقتين تُقدّر بأكثر من 6.7 مليارات دولار، أي ما يزيد على 20 مليار شيكل، ما يجعلها صفقة السلاح الأكبر في تاريخ إسرائيل.

وطُوّرت منظومة "حيتس 3" بشكل مشترك بين مديرية البحث والتطوير التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية، ووكالة الدفاع الصاروخي الأميركية (MDA)، والصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، التي تُعدّ الجهة الرئيسية لتطوير وإنتاج المنظومة.

وأشارت وزارة الأمن الإسرائيلية إلى أن توقيع اتفاق توسيع الصفقة من المقرّر أن يتم الخميس في ألمانيا، بمشاركة مسؤولين من وزارتي الأمن في إسرائيل وألمانيا، ومن الصناعات الجوية الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "مصادقة البوندستاغ على توسيع صفقة ’حيتس 3‘ تعبّر عن الثقة العميقة التي تمنحها ألمانيا لإسرائيل، لقدراتها التكنولوجية، وللالتزام المشترك بحماية المدنيين في مواجهة تهديدات متصاعدة".

وأضاف كاتس أن "الحديث يدور عن شراكة إستراتيجية من الدرجة الأولى، تستند إلى رؤية أمنية بعيدة المدى"، معتبرًا أن عائدات الصفقة "ستُسهم في تعزيز بناء القوة العسكرية، وضمان التفوق النوعي لإسرائيل في السنوات المقبلة".

من جهته، قال المدير العام لوزارة الأمن، اللواء (احتياط) أمير برعام، إن "توسيع صفقة ’حيتس‘ يشكّل محطة إضافية ومركزية في العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين إسرائيل وألمانيا، شريكتنا الأساسية في أوروبا".

واعتبر أن الصفقة "تجسّد عمليًا إستراتيجية وزارة الأمن لتوسيع الصادرات العسكرية"، معتبرًا أنها "ستعزز مكانة إسرائيل عالميًا، وتُسرّع إنتاج منظومة ’حيتس‘ أيضًا لصالح الجيش الإسرائيلي".

بدوره، قال رئيس مديرية البحث والتطوير في وزارة الأمن، العميد (احتياط) داني غولد، إن "توسيع الصفقة يمثّل تعبيرًا واضحًا عن الثقة بمنظومة ’حيتس 3‘، وبالمنظومة الدفاعية متعددة الطبقات التي حمت إسرائيل خلال الحرب، وتُسهم الآن في حماية الأجواء الألمانية".

أما المدير العام للصناعات الجوية الإسرائيلية، بوعاز ليفي، فقال إن "قرار الحكومة الألمانية المصادقة على صفقة المتابعة يعكس الثقة المتبادلة، والقدرات التكنولوجية المتقدمة، والالتزام بالجداول الزمنية".

وأضاف أن "الشراكة الإستراتيجية مع ألمانيا تشكّل أساسًا لتطوير حلول دفاع جوي متقدمة إضافية، في مواجهة التهديدات المتغيّرة، ليس لألمانيا فقط بل لأوروبا بأسرها".

جاءت صفقة "حيتس 3" ضمن حزمة إنفاق جديدة صادق عليها البرلمان الألماني في وقت سابق اليوم، بقيمة تقارب 59 مليار دولار لتجهيز القوات المسلحة الألمانية في إطار تسريع زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة التهديد الروسي، وفق وزارة الدفاع الألمانية.

وترفع هذه الحزمة التي أقرّتها لجنة الدفاع في مجلس النواب مشاريع شراء الأسلحة للجيش الألماني بحلول عام 2025 إلى ما يقارب 83 مليار يورو، وهو مستوى قياسي بحسب الوزارة التي تعتبره "رسالة قوية" لحلف شمال الأطلسي وشركائه.

وأضافت الوزارة "ألمانيا تمضي قدما. نحن نفي بالتزاماتنا داخل الحلف على نحو موثوق ونتحمل مسؤوليتنا عن الأمن والسلام في أوروبا". بذلك، ترتفع ميزانية تسليح الجيش الألماني إلى مستوى قياسي جديد، للسنة الثالثة على التوالي.

وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، عقب اجتماع لجنة الدفاع، إن الاستثمار في الجيش يخدم "هدفا واضحا، ألا وهو الأمن الفعلي لبلدنا والاستعادة الكاملة لقدراتنا الرادعة والدفاعية".