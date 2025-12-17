انتشار واسع للإنفلونزا في إسرائيل: المشافي تستقبل 484 مصابًا منذ مطلع الأسبوع

تسجيل ارتفاع ملحوظ في معدلات الإصابة بالإنفلونزا في إسرائيل، مع تسجيل 484 حالة تَسْرير في المشافي خلال أسبوع واحد، بينها حالات عناية مكثفة وأطفال، في ظل تصاعد التوجه للعيادات، وفجوات مناطقية في نسب تطعيم الأطفال، وتحذيرات من موسم إنفلونزا صعب.

تواصل الإنفلونزا تسجيل ارتفاع حاد في معدلات الإصابة في إسرائيل، إذ سُجّل خلال الأسبوع الجاري تَسْرير 484 مصابًا جديدًا في المستشفيات، بحسب المعطيات الصادرة عن مركز مكافحة الأمراض التابع لوزارة الصحة.

وأظهرت المعطيات أن 14 من المصابين أُدخلوا إلى أقسام العناية المكثفة، بينهم خمسة أطفال، في حين لم توضّح البيانات ما إذا كان هؤلاء المرضى يعانون من أمراض مزمنة أو حالات صحية سابقة ساهمت في إدخالهم للعناية المكثفة.

وبيّن التقرير أن الارتفاع في معدلات الإصابة لا يقتصر على المستشفيات، إذ سُجّل أيضًا تصاعد ملحوظ في عدد المتوجهين إلى العيادات الخاصة وتلك التابعة لصناديق المرضى بسبب أعراض شبيهة بالإنفلونزا.

وأشارت معطيات صندوق المرضى "مكابي" إلى أن نسبة التوجّه للعيادات بلغت للمرة الأولى مستوى يُصنَّف على أنه مرتفع جدًا، مع تسجيل صورة مشابهة في معطيات صندوق المرضى "كلاليت".

ووفق التقرير الأسبوعي، بلغ عدد المصابين بالإنفلونزا منذ بداية الموسم 2,208 أشخاص، بينهم 862 طفلًا يشكّلون نحو 40% من مجمل الحالات، فيما أُدخل 41 طفلًا إلى أقسام العناية المكثفة منذ بداية الموسم.

وفي المقابل، أظهرت المعطيات أن أكثر من مليون ونصف مليون شخص تلقّوا التطعيم ضد الإنفلونزا في مختلف صناديق المرضى، إلا أن تقارير صحافية كشفت عن فجوات مناطقية كبيرة في نسب تطعيم الأطفال.

وبيّنت المعطيات أن معدلات تطعيم الأطفال في وسط البلاد أعلى بما يصل إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالشمال والجنوب، ويُعزى ذلك، بحسب البيانات، إلى نقص الطواقم التمريضية، إذ يتوفر في وسط البلاد وحيفا عدد ممرضات يفوق بمرتين العدد المتوفر في بلدات الجنوب والشمال.

وعلى خلفية المخاوف من موسم إنفلونزا صعب واستمرار ارتفاع معدلات الإصابة، أوصت وزارة الصحة الفئات المعرّضة للخطر بالنظر في ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والتجمعات الكبيرة، دون فرض إلزام بذلك.

وقال المدير العام لوزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف، في حديث مع صحافيين: "هذه ليست تعليمات مُلزِمة ولا يوجد واجب لارتداء الكمامة، لكننا نعتقد أن الأشخاص المنتمين إلى مجموعات الخطر، سواء بسبب العمر أو أمراض مزمنة، من الصواب أن يفكروا في ارتداء الكمامة في أماكن معينة".

وأضاف أن الوزارة توصي أيضًا الطواقم الطبية والزائرين في المؤسسات التمريضية بارتداء الكمامات.

وتشمل مجموعات الخطر كبار السن ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، والأطفال من عمر ستة أشهر حتى خمس سنوات، والمصابين الأمراض المزمنة، والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة.