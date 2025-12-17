نتنياهو يعلن المصادقة على صفقة غاز بقيمة 112 مليار شيكل مع مصر

نتنياهو يعلن المصادقة النهائية على صفقة غاز بقيمة 112 مليار شيكل لتزويد مصر، ويصفها بالأكبر في تاريخ إسرائيل، مؤكدًا أنها أُقرت مع الحفاظ على المصالح الأمنية وإلزام الشركات ببيع الغاز بسعر مناسب للمواطنين الإسرائيليين.

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الأربعاء، عن المصادقة النهائية على صفقة غاز تُقدَّر قيمتها بـ112 مليار شيكل، وفقا له، تقوم بموجبها شركات أميركية باستخراج الغاز وتزويده إلى مصر.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحافي مسجّل، إن الصفقة ستعزّز مكانة إسرائيل كـ"قوة عظمى" في مجال الطاقة، مشددًا على أن المصادقة النهائية عليها جاءت مع الحفاظ على جميع المصالح الأمنية الإسرائيلية.

ووصف نتنياهو الصفقة بأنها "أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل".

وأضاف نتنياهو أن "الصفقة مع شركة ‘شيفرون‘ الأميركية أُقرت بعد أن ضمنتُ المصالح الأمنية والحيوية لنا"، وتابع: "قبل كل شيء، تُلزم الصفقة الشركات ببيع الغاز بسعر جيد لمواطني إسرائيل".

وقال نتنياهو إن 58 مليار شيكل من مجمل قيمة الصفقة ستؤول إلى خزينة الدولة، موضحًا أن العائد السنوي خلال السنوات الأربع الأولى سيبلغ نحو نصف مليار شيكل سنويًا، على أن يرتفع تدريجيًا خلال السنوات اللاحقة ليصل إلى نحو 6 مليارات شيكل سنويًا.

وأضاف أن هذه العائدات ستُستثمر في الأمن والتعليم والبنية التحتية، معتبرًا أنها تعزّز مكانة إسرائيل كـ"قوة إقليمية" في مجال الطاقة، وتسهم، وفق تعبيره، في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أن "هناك من عارض بشدة إخراج الغاز من البحر، وكانت تقارير في القنوات التلفزيونية والصحف ومظاهرات لا تنتهي، وقالوا إننا سنقتل الاقتصاد، لكن اليوم بات واضحًا أن إخراج الغاز جلب أرباحًا ضخمة لإسرائيل".

ويأتي إعلان نتنياهو خلال مؤتمر صحافي الذي عقد مساء الأربعاء، بمشاركة وزير الطاقة، إيلي كوهين،، بعد أن كان قد منح، مطلع الأسبوع الجاري، "الضوء الأخضر" لتوقيع الاتفاق النهائي على صفقة الغاز مع مصر.