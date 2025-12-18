احتجاجات الحريديين: اعتقالات بعسقلان وإصابة عناصر شرطة في القدس

مواجهات عنيفة اندلعت في القدس بين الشرطة الإسرائيلية ومجموعات من الحريديين على خلفية اعتقالات مرتبطة بالتهرّب من التجنيد، أسفرت عن إصابة 10 عناصر واعتقال أربعة أشخاص، وسط تضارب في الروايات حول أسباب اندلاع الأحداث.

من المواجهات مع الحريديين في القدس (تصوير: الشرطة)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء الخميس، اعتقل 8 من الحريديين، عند مداخل مدينة عسقلان إثر مهاجمتهم عناصرها، وإغلاق العديد من الطرقات، والإخلال بانظام العام، وذلك خلال احتجاجهم على التجنيد في الجيش.

كما أعلنت الشرطة أن المحتجين الحريديين، أغلقوا العديد من مفارق الطرق على شارع رقم 4، من أسدود وعسقلان وبني براك.

وفي وقت ىسابق الخميس، اندلعت مواجهات بين قوات الشرطة الإسرائيلية ومجموعات من الحريديين في القدس، أسفرت عن إصابة 10 عناصر من الشرطة، واعتقال أربعة مشتبهين، إلى جانب إلحاق أضرار بمركبات شرطية.

وقال الجيش الإسرائيليّ، إنه "في وقت سابق من الخميس، هاجم إسرائيليون حافلة في القدس كانت تقل جنودًا وقادة من لواء ’كفير’، الذين يتدربون، ورشقوها بالحجارة".

وأضاف أنه "بعد توقف الحافلة، نتيجة تجمُّع حشد من المدنيين حولها، ترجل القادة من الحافلة وقاموا بتأمينها حتى وصول الشرطة الإسرائيلية، وقامت القوات بإخلاء المتظاهرين وسمحت للحافلة بمواصلة طريقها، ولم تقع إصابات".

وأدان الجيش الإسرائيلي، "بشدة، جميع أشكال العنف ضد جنوده".

ووقعت المواجهات في محيط شارع بار إيلان وأحياء قريبة منه، حيث أُصيبت دورية شرطة بأضرار جسيمة، وظهرت في مقاطع مصوّرة محاصَرة بين حشود المحتجين، فيما واجهت الشرطة صعوبة في إخلائها من المكان.

وأفادت الشرطة بأن المواجهات شارك فيها مئات المحتجين، الذين ألقوا الحجارة والنفايات وأغراضًا مختلفة باتجاه القوات المنتشرة في المكان.

وأضافت أن عددًا من المصابين من عناصرها جرى نقلهم لتلقي العلاج الطبي، من دون الكشف عن طبيعة إصاباتهم بالتفصيل.

وقالت الشرطة، في بيان، إن المواجهات اندلعت عقب قيام مفتش تابع لبلدية الاحتلال في القدس، بتحرير مخالفة في المكان.

وزعمت أن المخالفة أدت إلى "إخلال بالنظام" وهجوم على قوات الشرطة، أسفر عن إصابة عدد من عناصرها وإلحاق أضرار بعدة دوريات.

وفي بيان سابق، ادّعت الشرطة أن ثلاثة من عناصرها أُصيبوا بجروح طفيفة خلال إلقاء حجارة وأغراض باتجاههم.

من المواجهات في القدس

وأكدت أنها استدعت تعزيزات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود، واستخدمت وسائل لتفريق المتظاهرين، من بينها قنابل صوت، كما وثّق ذلك في تسجيلات نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

في المقابل، قال محتجون حريديون إنهم توافدوا إلى المكان على خلفية أنباء عن اعتقال شاب حريدي يُشتبه بتهرّبه من الخدمة العسكرية.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن المواجهات اندلعت بعد انتشار شائعة عن اعتقال ثلاثة شبّان حريديين يُشتبه بتهرّبهم من التجنيد.

وأشارت هذه التقارير إلى أن الاحتجاجات تطوّرت بسرعة إلى مواجهات واسعة مع الشرطة.

وفي تحديث لاحق، أعلنت الشرطة أن حصيلة المواجهات بلغت إصابة 10 من عناصرها، وأضافت أن القوات لا تزال منتشرة في المكان "لفرص النظام".

وعلى صلة، دان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الاحتجاجات، وقال إن "الاعتداء على الشرطة من قبل مواطنين خارجين عن القانون هو خط أحمر".

من جهته، قال المفتش العام للشرطة، داني ليفي، إنه "ينظر بخطورة بالغة إلى الاعتداء على عناصر الشرطة والمفتشين"، متوعدًا بـ"محاسبة" المتورطين.

إضرار بمركبة للشرطة في إطار المواجهات

في المقابل، انتقد رئيس المعارضة، يائير لبيد، سلوك الحكومة، وقال إن ما جرى "فشل غير مسبوق للحكومة وتفكك لمؤسسات الدولة".

وأضاف لبيد: "لا يُعقل أن يتمكن متهربون حريديون من منع الاعتقال فقط لأنهم يستخدمون العنف".

وتأتي هذه المواجهات في ظل توتر متصاعد داخل المجتمع الإسرائيلي على خلفية تجنيد الحريديين.

إصابة 10 شرطيين بمواجهات مع الحريديين في القدس

وفي سياق متصل، طالب حاخامات من تيار الصهيونية الدينية، اليوم، بوقف محاولات إقناع فتيات متدينات بالالتحاق بالخدمة العسكرية.

وجاء ذلك في رسالة وجّهها تنظيم "حاخامات توراة أرض إسرائيل" إلى وزير الأمن، يسرائيل كاتس، قالوا فيها إن الجيش تعهّد خلال لقاء سابق بوقف هذه الجهود.

وأضافوا أن عقد مؤتمر لاحق لتشجيع فتيات متدينات على التجنيد يتناقض مع ما تم الاتفاق عليه، وفق ادعائهم.