الأمن السيبراني الإسرائيلي يحذّر من رسائل تجنيد إيرانية عبر SMS

الهيئة الإسرائيلية للأمن السيبراني تحذّر من "رسائل نصية خبيثة" تحاول استدراج مواطنين للتعاون مع جهات إيرانية، وتدعو إلى تجاهلها وحظرها، في ظل حديث عن وصولها إلى شخصيات رفيعة وربطها بتسريبات من هاتف رئيس الحكومة الأسبق، بينيت.

حذّرت الهيئة الإسرائيلية للأمن السيبراني، اليوم الخميس، من محاولات تجنيد نُفّذت عبر رسائل نصية قصيرة وصلت خلال الساعات الأخيرة إلى عدد كبير من المواطنين الإسرائيليين.

وأفادت الهيئة بأن الرسائل النصية (SMS) وردت باللغة الإنجليزية، وتحاول إقناع متلقّيها بالتعاون مع جهات إيرانية. وأضافت أن الحديث يدور عن رسائل خبيثة، هدفها التضليل أو إثارة الذعر بين المواطنين.

وذكرت الهيئة أن الرسائل أُرسلت من رقم إسرائيلي، ووصلت أيضًا إلى شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى. وقالت الهيئة إن هذه الرسائل محاولة تجنيد مباشرة، وأنها تتابع القضية مع الجهات ذات الصلة.

نص الرسالة التي تلقّاها عدد كبير من الإسرائيليين

ودعت الهيئة الجمهور إلى تجاهل الرسائل كليًا، وعدم الرد عليها أو التواصل مع الجهة المُرسِلة. وشدّدت على ضرورة حظر رقم المُرسل، ووضعه ضمن الرسائل غير المرغوب فيها (Spam).

كما طالبت بعدم إعادة إرسال الرسائل أو تداولها، لمنع انتشارها على نطاق أوسع. وقالت الهيئة إنها على دراية بالرسائل، وتعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وجاء في بيان هيئة الأمن السيبراني الإسرائيلية أن الرسائل التي جرى رصدها خلال الساعات الأخيرة "تحاول استدراج متلقّيها للتعاون مع جهات إيرانية".

وشددت على أن الهدف من هذه الرسائل هو "التضليل أو إثارة الهلع".

وربطت جهات صحافية بين تسريب قائمة جهات الاتصال الخاصة برئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، وبين متلقي الرسائل التي تعرض التعاون مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية.