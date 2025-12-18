تقرير: أجهزة الأمن الإسرائيلية تحصّلت بـ6 أكتوبر على معلومات عن "عمليّة صباحية" لحماس

ذكر تقرير إسرائيليّ أنه "في إطار مهمة نُفذت في سماء غزة، قبل يوم من 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وردت معلومات تشير إلى ’عملية صباحية’، ستُجرى صباح اليوم التالي".

تحصّلت أجهزة الأمن الإسرائيلية في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، على معلومات تفيد باحتمال شنّ حماس، هجوما ضمن "عملية صباحيّة" في اليوم التالي، وهو اليوم الذي شهد الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته الحركة.

جاء ذلك بحسب ما أوردته هيئة البثّ الإسرائيلية العامة ("كان 11") في تقرير، مساء الخميس، مشيرة إلى أنه "في إطار مهمة نُفذت في سماء غزة، قبل يوم من 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وردت معلومات تشير إلى ’عملية صباحية’، ستُجرى صباح اليوم التالي".

وذكرت أن "مهمّة" للجيش الإسرائيليّ، نُفِّذت في 6 تشرين الأول/ أكتوبر، "لجمع معلومات عن الحراس في النفق الذي اعتقدت إسرائيل أن جثة أفراهام ماغنيستو، كانت مُحتجَزة فيه".

وأضاف التقرير أن "المعلومات التي وردت خلال المهمة، لم تكن واضحة تمامًا، لكنها أثارت شكوكًا، وتم إبلاغ القيادة الجنوبية" بالجيش الإسرائيليّ.

ولفت التقرير نقلا عن مصادر لم يسمّها، أن "القيادة الجنوبية بالجيش، ردّت بأنها على الأرجح مناورة من قِبل حماس".

وأضاف أنه "لسبب غير واضح، فإن التحقيق المذكور ووثائق المهمة، لا تظهر في سجّلات الجيش الإسرائيليّ، ولا في التحقيقات التي فحصت أحداث الليلة التي سبقت الهجوم".

وفي وقت سابق الخميس، دعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، إلى الامتناع في هذه المرحلة عن استكمال تقارير فحص إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى حين اتخاذ الحكومة قرارًا بشأن آلية التحقيق المطلوبة وتوقيتها.

وجاء موقف بهاراف ميارا في ردّ قدّمته إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، في إطار التماس قُدّم ضد تقارير مراقب الدولة المتعلقة بفحص إخفاقات 7 أكتوبر، وفق ما نُشر في وسائل إعلام إسرائيلية.

كما يأتي موقف المستشارة القضائية على خلفية مساعي يقودها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وحكومته لتشكيل لجنة تحقيق غير رسمية ومُسيّسة عبر تشريع خاص، في وقت ركّز فحص مراقب الدولة، حتى الآن، على أداء الجهات المهنية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والمؤسسات التنفيذية، وهو ما أثار انتقادات واسعة.