حالة وفاة خامسة في البلاد: وفاة طفل من الشمال إثر الإنفلونزا

سجلت حالة وفاة خامسة في البلاد إثر الإنفلونزا لطفل (4 سنوات) من شمال البلاد، ودعت وزارة الصحة الإسرائيلية جميع المواطنين إلى تلقي التطعيم في أقرب وقت ممكن.

توفي طفل (4 سنوات) من شمال البلاد إثر إصابته بالإنفلونزا، وذلك بعد وصوله إلى المستشفى بحالة حرجة وخضوعه لعمليات إنعاش في محاولة لإنقاذ حياته، غير أنها باءت بالفشل وأعلن وفاته من قبل الطاقم الطبي في مستشفى "بوريا".

وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن الطفل كان معافى لكنه لم يتلق تطعيم الإنفلونزا الموسمي.

وأحصت وزارة الصحة وفاة 5 أطفال بضمنهم الطفل المذكور، محذرة من تسجيل ارتفاع في معدلات الإصابة بالإنفلونزا في البلاد.

وحثت جميع المواطنين على تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أنه رغم أن اللقاح لا يمنع الإصابة بشكل كامل، إلا أنه يقلل في معظم الحالات من حدة الفيروس.

وجاء في بيان وزارة الصحة، أنه "من منطلق الحيطة والحذر الوقائيين، توصي وزارة الصحة الفئات المعرضة للخطر بالنظر في ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وخلال التجمعات".

كما أوصت بارتداء الكمامات من قبل الطواقم الطبية والزوار في دور رعاية المسنين والمؤسسات الصحية؛ بحسب ما جاء في بيان لها.

وأفاد مستشفى "بوريا"، بأن طفلا نقل صباح اليوم إلى غرفة الطوارئ من دون نبض، وذلك بعد أن عانى من الإنفلونزا لعدة أيام.

وأشار إلى أنه "أجريت محاولات إنعاش مطولة في بيته أولا من قبل والده، ثم من قبل طواقم ’نجمة داود الحمراء’، وعند وصوله إلى غرفة الطوارئ، واصل الأطباء محاولاتهم لإنقاذ حياته عبر عمليات إنعاش متقدمة، لكن رغم جميع الجهود، تم الإعلان عن وفاته".

وشدد مستشفى "بوريا"، على أن "هذه الحالة الصعبة تبرز أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا وفقا لتوصيات وزارة الصحة، خاصة لدى الأطفال".