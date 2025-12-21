استطلاع: 75% من الإسرائيليين يعتبرون إيران تهديدا وجوديا

قال 59% إن الخطر الأكبر على إسرائيل هو الشرخ الاجتماعي الداخلي، وأشار 28% إلى أنه "التهديد الإيراني"، ويعتقد 27% أنه الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني* 70% يثقون بترامب* 51% يصفون وضع إسرائيل بالعالم بأنه "سيئ" أو "سيئ جدا"

اعتبر 71% من اليهود في إسرائيل، في استطلاع نُشر اليوم، الأحد، أن إيران شكلت تهديدا وجوديا على إسرائيل قبل الحرب التي شنتها إسرائيل ضدها، في حزيران/يونيو الماضي، ويقدّر 22% أنها كانت تشكل تهديدا "بقدر معين"، بينما رأى 7% أن تهديدا كهذا من جانب إيران كان ضئيلا أو أنه لم يكن موجودا أبدا.

وبعد مرور ستة أشهر على الحرب ضد إيران، ارتفعت نسبة الإسرائيليين الذين يعتبرون أن إيران تشكل تهديدا وجوديا، وقال 34% إنها تشكل تهديدا كهذا "بقدر كبير"، ويعتقد 41% أنها تشكل تهديدا "بقدر معين"، ورأى 3% أنها لا تشكل أي تهديد، وفق استطلاع نشره "معهد سياسة الشعب اليهودي" على خلفية لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأسبوع المقبل.

وقال 24% في الاستطلاع الحالي إنهم "يدركون" الآن أن نتيجة الحرب ضد إيران كانت أفضل مما اعتقدوا عندما انتهت، واعتبر 28% أن النتيجة كانت جيدة أقل مما اعتقدوا، ويعتقد 35% أن تقييمهم للنتيجة اليوم مشابهة لاعتقادهم عندما انتهت الحرب.

وفي إجابتهم على سؤال حول الخطر الأكبر على إسرائيل، قال 59% إنه الشرخ الاجتماعي في إسرائيل، وأشار 28% إلى أنه "التهديد الإيراني"، ويعتقد 27% أنه الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وطولب المستطلعون بتدريج ثماني دول بحسب مدى الخطر التي تشكله على إسرائيل، وحسب إجاباتهم فإن إيران هي الخطر الأكبر، تليها تركيا ولبنان، ثم قطر وسورية، ثم اليمن ومصر والسعودية.

وفيما يتعلق بقضية إصدار عفو عن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد، أيد 44% إصدار عفو وتمكينه من العودة إلى ممارسة مهامه كالمعتاد، فيما قال 36% إنه ينبغي إصدار عفو عن نتنياهو مقابل تنحيته عن الحياة السياسية، ويعتقد 16% أنه لا ينبغي السماح بإنهاء محاكمته التي يجب أن تستمر.

وعلى خلفية تقارير حول خلافات بين إسرائيل وإدارة ترامب بشأن المراحل المقبلة في قطاع غزة، عبر 18% عن "ثقة بالغة" بترامب و52% لديهم "ثقة معينة" بأن ترامب سينفذ "الأمر الصائب" بما يتعلق بالعلاقات الأميركية – الإسرائيلية، وقال 27% إنه لا ثقة لديهم بترامب.

ووصف 6% وضع إسرائيل في العالم بأنه "جيد جدا"، 17% "جيد"، 25% "متوسط"، 30 "سيئ"، وقال 21% إن وضع إسرائيل في الحالف "سيئ جدا".

ويعارض 60% مشروع قانون تجنيد الحريديين المطروح حاليا، الذي يتساهل مع تجنيد الحريديين، ويعارض 54% مشروع القانون لأنه "لن يؤدي إلى تجنيد حريديين ملموس"، بينما يعارضه 6% لأنه "يمارس ضغطا ليس عادلا على الحريديين"، وأيد 25% مشروع القانون.

ويرى 26% من اليهود في إسرائيل أن السبب الرئيسي للجريمة في المجتمع العربي هي نتيجة لتمييز متواصل؛ واتهم 18% الشرطة بأنها لا تواجه هذه الظاهرة، بينما ادعى 17% أن السبب الرئيسي هو أن المجتمع العربي لا يسمح للحكومة بالعمل، وزعم 39% أن السبب الرئيسي هو ثقافة المجتمع العربي.