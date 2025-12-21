تمديد اعتقال ثلاثة مشتبهين بالاعتداء العنصري على امرأة حامل في يافا

تمديد اعتقال ثلاثة مشتبهين بالاعتداء العنصري على امرأة حامل وعائلتها في مدينة يافا، في ظل شبهات بارتكاب اعتداء بظروف مشددة بدافع عنصري والتآمر لارتكاب جريمة، فيما اعتبرت المحكمة أن مواد التحقيق تعزز الاشتباه وتحذّر من خطر تشويش التحقيق.

مدّدت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الأحد، اعتقال ثلاثة مشتبهين بالضلوع في الاعتداء العنصري على امرأة حامل في مدينة يافا، لمدة ثلاثة أيام إضافية، وذلك على خلفية شبهات بارتكاب اعتداء بظروف مشددة بدافع عنصري، والتآمر لارتكاب جريمة، وإطلاق تهديدات.

ويعود الاعتداء إلى مساء يوم السبت 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حين أقدم ثلاثة مستوطنين على مهاجمة حنان أبو شحادة - خيمل وحماتها وطفليها في مدينة يافا، مستخدمين رذاذ الفلفل، ووجهوا إليهم شتائم عنصرية، ما أدى إلى نقل أفراد العائلة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت القاضية تسيبي غاز، في قرارها، إن مواد التحقيق التي جُمعت حتى الآن "تُظهر وجود اشتباه معقول بمستوى كافٍ في هذه المرحلة"، وأوضحت أن إطلاق سراح المشتبهين قد يؤدي إلى تشويش التحقيق وتعريض الجمهور للخطر.

وفي المقابل، أشارت القاضية إلى أن التحقيق "يوجد في مراحله الأخيرة"، وحثّت الشرطة على اتخاذ قرار واضح بشأن نيتها تقديم لائحة اتهام ضد المشتبهين.

وخلال الجلسة، قال ممثل الشرطة إن الاشتباه ضد الثلاثة تعزّز منذ جلسة التمديد السابقة التي عُقدت الأسبوع الماضي، وذلك في أعقاب الإدلاء بإفادة إضافية دعمت رواية التحقيق.

وأضاف أن الشرطة ترى "عدم وجود أي مبرر لحيازة المشتبهين عبوات كبيرة من رذاذ الفلفل من النوع الذي كانوا يحملونه"، مشيرا إلى أن "هذا النوع من العبوات يُستخدم عادة من قبل قوات الأمن".

من جهته، حاول محامي المشتبهين، الذي يمثلهم عن منظمة "حننو" اليمينية المتطرفة، التشكيك بسلوك الضحايا والمعتدى عليها، مشيرًا إلى أن أحد أفراد العائلة لاحق المشتبهين وبيده حجر.

وطلب الدفاع تحويل الاعتقال إلى الحبس المنزلي، إلا أن المحكمة رفضت الطلب وقررت إبقاء المشتبهين رهن الاعتقال حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المشتبهون الثلاثة، الذين فُرض أمر حظر نشر على أسمائهم، قد اعتُقلوا الأسبوع الماضي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحدهم معروف للشرطة، وكان يخضع لأمر قضائي يُلزمه بالحضور إلى مركز الشرطة في تل أبيب أربع مرات أسبوعيًا.

وعلى الرغم من أن الشرطة كانت تملك صورته وتعرف هويته، فقد استغرق توقيفه نحو يومين، واضطرت الشرطة إلى طلب مساعدة الجمهور للتعرف عليه. كما أُفيد بأن مشتبهًا آخر كان قد خضع قبل نحو عامين لاعتقال إداري استمر عدة أشهر، على خلفية الاشتباه باعتدائه على فلسطينيين في وسط الضفة الغربية.

وعُلم أن المشتبهين الثلاثة، المنتمين إلى مجموعات "شبيبة التلال" المعروفة بتورط عناصرها في اعتداءات عنصرية ذات طابع إرهابي ضد الفلسطينيين، كانوا يخضعون لأوامر إبعاد عن الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي قرار تمديد الاعتقال بعد أن رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب، الأسبوع الماضي، استئنافًا ضد تمديد اعتقال المشتبهين، في قضية أثارت غضبًا واسعًا في مدينة يافا.

ووفق الشرطة، فإن التحقيق يجري من قبل وحدة مكافحة الجريمة في منطقة "أيالون"، بمشاركة جهاز الأمن العام (الشاباك)، في ظل الدوافع العنصرية للاعتداء، وذلك بعد أن حاولت الشرطة في بدايات القضية تصوير الحادثة على أنها "مشادة كلامية".

وفي أعقاب الاعتداء، شهدت يافا احتجاجات واسعة تنديدًا بالجريمة، أعقبها اعتقال عدد من المتظاهرين من الأهالي، بينهم قيادات دينية وشخصيات عامة، قبل أن تُفرج المحكمة عنهم لاحقًا وترفض طلب الشرطة تمديد اعتقالهم.