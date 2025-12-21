لبنان: شهيد ومصابان بغارتين إسرائيليتين على سيارة ودراجة نارية ببلدة ياطر

واصلت إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر غارات بطائرات مسيّرة وقصف مدفعي ورشقات نارية استهدفت بلدات في جنوب لبنان، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم في منطقة ياطر، وسط تحذيرات من تصعيد أوسع رغم سريان التهدئة.

استشهد شخص وأُصيب آخران، بغارتين شنّهما الجيش الإسرائيليّ، مُستهدِفا سيّارة ودرّاجة ناريّة ببلدة ياطر، جنوبيّ لبنان، اليوم الأحد، بحسب ما أكّدت وزارة الصحة اللبنانية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيانين منفصلين، أنه "هاجم عنصرين من حزب الله في منطقة ياطر".

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات مسيّرة إسرائيلية نفذت غارتين في محيط بلدة ياطر جنوبي لبنان، استهدفت الأولى مركبة والثانية دراجة نارية، وسط تقارير عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأوضحت المصادر أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة ياطر، على بُعد نحو 300 متر من الغارة الأولى التي طاولت مركبة، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن بلدة كفرشوبا تعرضت لرشقات رشاشة ثقيلة من مواقع إسرائيلية في رويسة العلم، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل، كما سقطت قذائف مدفعية في مزرعة بسطرة واقتصرت أضرارها على الممتلكات.

وفي سياق متصل، شنّ الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، غارة بطائرة مسيّرة استهدفت بلدة الطيبة في محافظة النبطية جنوبي لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، من دون الإفادة عن وقوع إصابات.

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عنصرين من حزب الله في منطقة ياطر جنوبي لبنان

وسبق الغارة تحليق مكثف لطائرات مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق مناطق لبنانية عدة، بينها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، إضافة إلى أجواء منطقة الزهراني جنوبًا وقضاء الهرمل شمال شرقي البلاد.

وتأتي هذه التطورات في ظل خروقات إسرائيلية متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وسط تقارير إسرائيلية عن استكمال الجيش الإسرائيلي إعداد خطة لهجوم واسع على مواقع تابعة لـ"حزب الله"، في حال ما تصفه إسرائيل بعدم تنفيذ تعهدات لبنانية بتفكيك سلاح الحزب قبل نهاية عام 2025.

ويُذكر أن وقف إطلاق النار أنهى عدوانًا إسرائيليًا على لبنان بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن يتوسع في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة أسفرت عن استشهاد نحو 4 آلاف شخص وإصابة قرابة 17 ألفًا، فيما تواصل إسرائيل احتلال خمس تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة.