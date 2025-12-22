استطلاع: غالبية الإسرائيليين "ليست معنية بالعيش سوية مع العرب"

"مؤشر الديمقراطية": يعتقد 44% أن العنصر اليهودي في إسرائيل أشد مما ينبغي وبينهم أغلبية من العلمانيين، بينما اعتبر 24% أن العنصر الديمقراطي أقوى مما ينبغي وبينهم أغلبية من الحريديين، وادعى 19% أنه يوجد توازن بين هذين العنصرين

تحظى الحكومة الإسرائيلية والكنيست والأحزاب بثقة الجمهور بنسب متدنية جدا، ويعتقد 76% من اليهود في إسرائيل أنه بالإمكان دائما الاعتماد على إسرائيليين آخرين في فترات الضائقة، بينما قال 35% إنه بالإمكان الاعتماد على الدولة، كي تساعدهم في فترات ضائقة.

وحصل الجيش الإسرائيلي على أعلى نسبة ثقة وهي 81%، يليه جهاز الأمن الإسرائيلية العام (الشابا) بنسبة 63%، والسلطات المحلية 57%، ورئيس الدولة 41%، والمحكمة العليا 41%، والشرطة 39%، والمستشارة القضائية للحكومة 37%، ووسائل الإعلام 26%، والحكومة 25%، والكنيست 18%، والأحزاب 10%؛ وذلك وفقا للاستطلاع "مؤشر الديمقراطية" الذي نشره "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" اليوم، الإثنين.

ويعتقد 44% أن العنصر اليهودي في إسرائيل أشد مما ينبغي، وبينهم أغلبية من العلمانيين، بينما اعتبر 24% أن العنصر الديمقراطي أقوى مما ينبغي وبينهم أغلبية من الحريديين، وادعى 19% أنه يوجد توازن بين هذين العنصرين.

ووصف 49% التوتر بين اليمين و"اليسار" في المجتمع الإسرائيلي بأنه التوتر المركزي، وقال 26% إن التوتر المركزي بين اليهود والعرب، ويعتقد 18% أنه بين العلمانيين والمتدينين، حسب 2% بين الأغنياء والفقراء، وقال 2% أنه بين الأشكناز واليهود الشرقيين.

وشدد 53% على أنهم يفضلون الصمت، وعدم التعبير عن مواقف بصوت مرتفع. وقال 69% إنه ثمة أهمية لسن دستور لإسرائيل.

واعتبر 53% أن إسرائيل تنجح في الاهتمام بأمن مواطنيها، لكن 28% يعتقدون أن الحكومة تهتم برفاهية مواطنيها. وقال 59.5% إن لا حق للدولة بالتدخل في مضامين وسائل الإعلام العامة، وذلك في الوقت الذي تتواجد وسائل الإعلام في مركز الخلافات السياسية.

ويعتقد 65.5% أن الانتخابات العامة المقبلة ستكون حرة ونزيهة، وعارض 71.5% انضمام أحزاب عربية إلى الحكومة المقبلة، بينما يؤيد 26% من أحزاب الوسط و7% من أحزاب اليمين ضم أحزاب عربية للحكومة. كما أن نسبة مرتفعة من اليهود "ليست معنية بالعيش سوية مع العرب".