السفير الأميركي: إيران لم تستوعب رسالة فوردو وخطة ترامب لغزة مشروطة بنزع سلاح حماس

حذّر السفير الأميركي لدى إسرائيل من أن إيران لم تستوعب بعد رسائل الردع الأخيرة، معتبرا أنها تشكّل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة والعالم، ومشدّدًا على موقف واشنطن الرافض لامتلاكها سلاحًا نوويًا. وفي الشأن الفلسطيني، ربط السفير مستقبل غزة بنزع سلاح حماس.

اعتبر السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الإثنين، أن "إيران لم تستوعب بعد الرسالة التي وُجّهت إليها في الهجوم الأميركي على منشأة فوردو"، في تصريحات صدرت في إطار التهديدات بتصعيد إضافي في مواجهة طهران.

وأضاف هاكابي ردًا على سؤال بشأن احتمال تصعيد جديد مع إيران، خلال مقابلة أُجريت معه على هامش مؤتمر "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب: "يبدو أنهم لم يفهموا الرسالة الكاملة من القاذفات التي هاجمت فوردو".

وتابع "يبدو أنهم يحاولون الحفر أعمق". وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثابت في موقفه من الملف الإيراني، مشددًا على أن "إيران لن تخصّب اليورانيوم أبدًا، ولن يكون لديها سلاح نووي".

واعتبر هاكابي أن إيران لا تشكّل تهديدًا لإسرائيل فقط، بل للولايات المتحدة والعالم بأسره. ووجه السفير الأميركي انتقادات حادة للدول الأوروبية: "إذا كان الأوروبيون لا يفهمون تهديد إيران، فهم أغبى حتى مما كنت أعتقد".

وقال هاكابي إن التهديد الإيراني للولايات المتحدة مستمر منذ عقود، مضيفًا: "إيران تهدد الولايات المتحدة منذ 46 عامًا متواصلة. منذ البداية قالوا ’الموت لإسرائيل، الموت لأميركا‘ في الجملة نفسها. لم يكن هناك فصل يومًا".

وأضاف: "إسرائيل هي فقط المقبلات، لكنهم لم يخفوا أبدًا أن هدفهم الأساسي هو تدمير الولايات المتحدة".

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "أكسيوس"، الليلة الماضية، بأن إسرائيل أبلغت إدارة ترامب في نهاية الأسبوع بوجود خشية من أن إيران تخطط لشن هجوم ضد إسرائيل.

ونقل التقرير عن ثلاثة مصادر مطلعة على التفاصيل، أن إسرائيل ترى أن المناورة التي نفذتها القوات الصاروخية التابعة للحرس الثوري الإيراني قد تشير إلى هجوم مُخطط له.

وفي ما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، قال هاكابي إن خطة الرئيس ترامب المكوّنة من 20 بندًا بشأن قطاع غزة "تدور بالكامل حول نزع سلاح حماس".

وأضاف: "إذا لم تتخلص من حماس، كيف يمكن إعادة بناء غزة؟ من سيستثمر هناك؟ عليهم أن يضعوا السلاح ويرحلوا".

وتطرق هاكابي إلى الوضع في لبنان، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تأمل في اليوم الذي يمكنها فيه وقف الضربات هناك". وقال: "الجميع يفهم أن الجيش اللبناني يجب أن يتعزز. هذا مسار أبطأ مما نرغب، لكن علينا أن نمنحهم فرصة. يجب أن نساعدهم".

وفي الشأن السوري، قال السفير الأميركي إن الوضع مشابه، مدعيا أن "إسرائيل ليست معنية بغزو سورية أو السيطرة عليها". وأضاف: "لا بد من وجود حدود آمنة كي لا يتكرر السابع من أكتوبر".

وشدد على أن الرئيس السوري أحمد الشرع "يجب أن يعرف، وهو يعرف، أن الطريق إلى استقرار الدولة وبقائه في الحكم يمر عبر السلام مع إسرائيل".

كما تطرق هاكابي إلى التزام الإدارة الأميركية بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، في ظل اقتراب موعد تجديد مذكرة التفاهم بين البلدين.

وقال: "نحن لا نعرف من ستكون الحكومة المقبلة في الولايات المتحدة أو في إسرائيل، ولذلك من المهم تأمين بعض هذه الأمور على المدى الطويل".

وهاجم السفير منتقدي الدعم الأميركي لإسرائيل، قائلًا: "كثيرون في الولايات المتحدة يقولون: انظروا ماذا نفعل من أجل إسرائيل. وأنا أقول: ليس كثيرًا في الحقيقة، إذا فحصنا ما نحصل عليه في المقابل".

وأضاف أن الشراكة بين إسرائيل والولايات المتحدة هي "شراكة هائلة، تحصل الولايات المتحدة من خلالها على عائد أكبر بكثير مما سيدركه معظم الأميركيين يومًا".

وفي السياق ذاته، أفادت شبكة NBC News، السبت، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيحاول إقناع الرئيس ترامب، خلال لقائهما الأسبوع المقبل، بضرورة تنفيذ عمل عسكري إضافي ضد إيران.

وبحسب التقرير، تخشى إسرائيل من أن إيران تُسرّع وتيرة إنتاج الصواريخ الباليستية.

وأضاف التقرير أن إسرائيل قلقة أيضًا من محاولات إيران إعادة تأهيل منشآت تخصيب اليورانيوم التي استهدفتها الولايات المتحدة في حزيران/ يونيو.

ومع ذلك، نقلت المصادر أن الجهود الإيرانية لإعادة بناء منظومة الصواريخ الباليستية وإصلاح أنظمة الدفاع الجوي تُعدّ في هذه المرحلة أكثر إثارة للقلق.

ووفق التقرير، سيحاول نتنياهو إقناع ترامب بأن هذه التطورات تتطلب تحركًا فوريًا، لأنها لا تهدد إسرائيل وحدها، بل المنطقة بأسرها، وتمس أيضًا بمصالح الولايات المتحدة.

وأضاف التقرير أن نتنياهو من المتوقع أن يطلب من ترامب الانضمام إلى أي هجوم محتمل، أو تقديم دعم لأي عمل عسكري ضد إيران.