استطلاع: الليكود يتصدر... تعادل بين الائتلاف والمعارضة

استطلاع جديد يظهر تقدّم الليكود إلى 25 مقعدًا مقابل صعود حزب نفتالي بنييت، وتعادلًا كاملًا بين معسكري الائتلاف والمعارضة، مع أغلبية تؤيد لجنة تحقيق مستقلة بهجوم 7 أكتوبر وتدعم هجومًا جديدًا على إيران.

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تصدّر حزب الليكود بـ25 مقعدًا في الكنيست إذا ما أجريت الانتخابات اليوم، في ارتفاع لافت مقارنة بالاستطلاع السابق، فيما حلّ حزب رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، في المرتبة الثانية بـ22 مقعدًا، معززًا موقعه بثلاثة مقاعد إضافية.

وبحسب استطلاع القناة 13 الإسرائيلية، سجّل حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير 10 مقاعد بعد ارتفاعه بمقعد واحد، وهو الرقم ذاته الذي حصل عليه حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان.

وأظهر الاستطلاع حصول حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد 9 مقاعد، وكذلك حزب "شاس" بقيادة أرييه درعي، فيما تراجع حزب "الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان إلى 8 مقاعد، وحصلت "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد.

وحصل كل من تحالف الجبهة والعربية للتغيير، وحزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت على 6 مقاعد لكل منهما، بينما حصلت القائمة الموحدة وحزب “الصهيونية الدينية” برئاسة بتسلئيل سموتريتش على 4 مقاعد لكل منهما.

وتُظهر النتائج تعادلا بين معسكري الائتلاف والمعارضة، بواقع 55 مقعدًا لكل منهما، في حين تحتفظ الأحزاب العربية مجتمعة بـ10 مقاعد، وفق نتائج استطلاع القناة 13.

وبيّن الاستطلاع أن 59% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر برئاسة رئيس المحكمة العليا، مقابل 29% يؤيدون لجنة تحقيق يعيّن السياسيون أعضاءها.

كما أظهر الاستطلاع أن 45% من الجمهور يعارضون إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي ("غالي تساهل")، مقابل 36% يؤيدون إغلاقها.

وعلى خلفية التقارير حول تجديد إيران لمخزونها من الصواريخ الباليستية، أفاد الاستطلاع بأن 53% من الإسرائيليين يؤيدون مبادرة إسرائيلية لشن هجوم جديد على إيران، مقابل 28% يعارضون ذلك.